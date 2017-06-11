Росгвардия под командованием министра героически ликвидировала "кратовского стрелка" почти без потерь

Спецоперация, в ходе которой преступник отстреливался на протяжении нескольких часов от Росгвардии, проходила на общей территории в 36 соток. Тяжелая техника была стянута к месту проведения спецоперации: два бронетранспортера, три бронированных автомобиля "Тигр" и транспорт спецназа. Операция по борьбе с "кратовским стрелком" была осложнена плотной застройкой и темным временем суток, отметил глава МВД Колокольцев.

"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал

Потом преступник, получивший ранения, но скрывшийся от Росгвардии, был обнаружен, блокирован в лесополосе и после тяжелого боя застрелен. Ранения получили четверо бойцов Росгвардии...

Владимир Колокольцев и командующий войсками Центрального округа Росгвардии Павел Дашков высоко оценили слаженность проведения совместной спецоперации.

Стрелок - Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в МЧС и уволившийся по выслуге лет.

В ходе инцидента погибло четыре мирных жителя и еще как минимум двое получили ранения.

Ровно неделю назад, в ночь на 4 июня, девять человек были застрелены в дачном поселке в Тверской области. Массовое убийство, по данным следствия, совершил москвич Сергей Егоров.

Егоров распивал спиртные напитки в компании дачников в поселке Редкино Конаковского района; поссорившись с компанией, Егоров ушел, но затем вернулся с охотничьим карабином и застрелил девять человек.

- Игорь Зенков, как выяснмлось, не был Рэмбо, ему было 50 лет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но он не был беременным, слепым и инвалидом не был. Поэтому, вооруженный восстановленным оружием времен Отечественной войны выдержал целое сражение с Росгвардией, экипированной по последнему слову техники. При этом цель спецоперации достигнута не была - уберечь граждан от гибели "гвардейцы" не смогли, сами пострадали; взять штурмом дачное строение и захватить преступника живым не смогли тоже; наконец, упустив его, потом обнаружили и снова не смогли взять живым, уже на открытой местности и на финал убили... Вот такие "слаженные и умерые действия", вот за что и благодарность. Еще ордена нужно, особенно министру и командующему Росгвардией.