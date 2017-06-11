Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росгвардия под командованием министра героически ликвидировала "кратовского стрелка" почти без потерь

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 0

подмосковье мвд росгвардия кратовский стрелок
Росгвардия под командованием министра героически ликвидировала "кратовского стрелка" почти без потерь

Спецоперация, в ходе которой преступник отстреливался на протяжении нескольких часов от Росгвардии, проходила на общей территории в 36 соток. Тяжелая техника была стянута к месту проведения спецоперации: два бронетранспортера, три бронированных автомобиля "Тигр" и транспорт спецназа. Операция по борьбе с "кратовским стрелком" была осложнена плотной застройкой и темным временем суток, отметил глава МВД Колокольцев.

"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал

Потом преступник, получивший ранения, но скрывшийся от Росгвардии, был обнаружен, блокирован в лесополосе и после тяжелого боя застрелен. Ранения получили четверо бойцов Росгвардии...

Владимир Колокольцев и командующий войсками Центрального округа Росгвардии Павел Дашков высоко оценили слаженность проведения совместной спецоперации.

Стрелок - Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в МЧС и уволившийся по выслуге лет.

В ходе инцидента погибло четыре мирных жителя и еще как минимум двое получили ранения.

Ровно неделю назад, в ночь на 4 июня, девять человек были застрелены в дачном поселке в Тверской области. Массовое убийство, по данным следствия, совершил москвич Сергей Егоров.

Егоров распивал спиртные напитки в компании дачников в поселке Редкино Конаковского района; поссорившись с компанией, Егоров ушел, но затем вернулся с охотничьим карабином и застрелил девять человек.

- Игорь Зенков, как выяснмлось, не был Рэмбо, ему было 50 лет, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но он не был беременным, слепым и инвалидом не был. Поэтому, вооруженный восстановленным оружием времен Отечественной войны выдержал целое сражение с Росгвардией, экипированной по последнему слову техники. При этом цель спецоперации достигнута не была - уберечь граждан от гибели "гвардейцы" не смогли, сами пострадали; взять штурмом дачное строение и захватить преступника живым не смогли тоже; наконец, упустив его, потом обнаружили и снова не смогли взять живым, уже на открытой местности и на финал убили... Вот такие "слаженные и умерые действия", вот за что и благодарность. Еще ордена нужно, особенно министру и командующему Росгвардией.



Рейтинг:   4.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дальнобои под ударом
Дальнобои под ударом
10.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Все на борьбу с тихой китайской оккупацией Казахстана! (0)
К вопросу о правильном применении "болгарки" (2)
Росгвардия под командованием министра героически ликвидировала "кратовского стрелка" почти без потерь (0)
"Кратовский стрелок" один выдержал штурм Росгвардии, а потом сбежал (15)
Губернатор Севастополя начал предвыборную гонку с собой (0)
Ко Дню России без СССР в "Крымнаш" пришёл потоп (4)
День России близко: четверо застрелены в Кратово (10)
Чубайсовского топ-менеджеребца арестовали при попытке к бегству (13)
Мощи вместо поликлиник! Пора в Госдуме поднять вопрос о новых приоритетах соцобеспечения (12)
Дальнобои под ударом (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кратовский стрелок : бытовуха, и больше ничего...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Эдуарду Лимонову запретили въезд в Азербайджан"
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Мир катится в нужную сторону
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Дарья Митина Дарья Митина: Немoй укoр
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss