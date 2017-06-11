К вопросу о правильном применении "болгарки"

«Болгарка» - угловая шлифовальная машина,

предназначенная для резки, шлифовки

деталей из камня и металлических сплавов.

Любо-дорого смотреть, как опытный боец ФСБ с помощью «болгарки» начинает взламывать замок вашей или соседской двери. Шум, искры, радостный смех, оперативная съемка.

А тут еще жизнерадостный голос теледикторши: «Бойцы спецназа штурмом взяли квартиру замначальника департамента общих улучшений областной администрации, подозреваемого в получении крупной взятки. Борьба с коррупцией в органах ЖКХ и здравоохранения выходит на новый уровень».

Ну, с дикторши какой спрос? От нее по время кастинга при поступлении на ТВ ничего, кроме округлых форм и понимания общих задач, не требуется.

А мы с вами начинаем недоумевать: дверь-то резать «болгаркой» зачем? Что, разве хозяин квартиры скрылся в кратере Д`Аламбер рогозинского Лунного городка? Нет. Или, может, он удрал на Марс и злостно оттуда не возвращается? Тоже нет.

Он исправно ходит на службу и, как все чиновники, причастные к регулированию денежных потоков, аккуратно прослушивается, а при необходимости и просматривается через снайперский прицел. Дверь-то зачем ломать?

Пришлите ему повестку, а еще лучше – предложите по телефону: «Ромуальд Севастьянович, загляните к нам на Лубянку». Или на улицу Житную – в штаб-квартиру МВД. Или к главе Следкома товарищу Бастрыкину, куда он укажет. Разве г-н подозреваемый откажется? Да с радостью прибежит.

Однажды супруга такого взломанного чиновника позвонила в органы и начала возмущаться. Типа, а вам известно, наша квартира приватизирована на двоих? И, раскурочив дверь, вы нанесли ущерб лично мне?

Юмористы на том конце провода не растерялись и в свою очередь полюбопытствовали: «А хотите, мы в вашем компьютере вырежем «болгаркой» только ту часть жесткого диска, которая принадлежит мужу, а вашу не тронем»?

Нет, с повесткой это неэффективно. Страна не увидит и не оценит. А объявили по телевизору, как огнем и мечом взяли квартиру матерого жулика – такое одобрение из кремлевских башен посыплется. Может, и сам президент похвалит. Да и избиратель доволен – ведь выборы скоро.

Правда, потом может оказаться, что и замначальника этот департамента общих улучшений никакой не взяточник, и вообще в квартиру его ворвались по ошибке – кого это интересует?

Главное – на всю страну продемонстрирована несокрушимая мощь «болгарки», перед которой никакая бронированная дверь не устоит.

Давно же сказано, что наша борьба с коррупцией это «движение - все, конечная цель – ничто». В мировом «рейтинге честности» Россия болтается где-то на 120-м месте в гуще африканских стран и считается одной из самых коррумпированных стран мира. Знай наших!

Вы, например, на какое место хотите ее перетащить в результате умелого обращения с «болгаркой»? На 90-е или, может быть, на 60-е? А то и вовсе на 40-е?

Нет, никакая такая задача не провозглашалась со времен Петра Великого. Да и отрубание голов мздоимцам на Лобном месте Красной площади у нас все никак не может войти в моду. Говорят, у Китая как-то проще с этим.

Кто у нас главные взяточники в России, самым подлым образом подрывающие ее экономику? По всем судебным отчетам, это санитарки родильных домов и учительницы младших классов. А кто же еще?

Если вам удачно вырезали аппендикс и вы надумали отблагодарить дежурного хирурга шкаликом коньяка – подумайте: надо ли наносить столь жесткий удар по основам государственности?

Когда на 8 Марта я иду в школу с цветами и коробкой конфет поздравлять нашу учительницу, всякий раз думаю: не наношу ли я смертельный удар по борьбе с коррупцией, которую вот уже 16 лет столь непримиримо ведет Владимир Владимирович?

Взять ту же Америку, которую мы когда-нибудь обязательно закроем. А почему нет? Если можно было открыть – значит, можно и закрыть. Так там – вы не поверите – существует т.н. «презумпция виновности налогоплательщика».

Она вытекает из той самой ст.20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении, которую у нас похерили «единороссы» в 2006 г. при ратификации самой Конвенции.

Об чем речь? О том, что сумма годовых расходов чиновника не должна превышать его годовой получки в родной кассе. Один к одному должно быть.

Любой американский налоговик имеет право задать чиновнику вопрос: откуда у тебя дача на Лазурном берегу, яхта или дворец в Геленджике? Понятно, что на министерские 6-7 млн. руб. в год их не купишь. Доказать законность скупки зарубежной недвижимости ты не можешь. Стало быть, остаются потрошение казны и взятки.

Тогда все это незаконно нажитое непосильным трудом добро изымается в пользу родного американского государства, а тебя под суд за неуплату налогов. Вот так и них на диком Западе.

А у нас? Что стоит дорогому президенту спросить своих министров: вот я задекларировал за прошлый год 8,8 млн. руб. Плюс папин автоприцеп «Скиф», который мне дорог как память.

Вы-то, хлопцы, как сподобились сотни миллионов хапнуть, если всякий бизнес вам по закону запрещен? Откуда у вас целые автопарки иномарок? Машинами, что ли, взятки берете, квартирами и земельными наделами?

Но ведь не задает такой вопрос своему Кабмину бывший чекист Путин, которые, говорят, бывшими не бывают. Не задает ни Абызову, ни Барщевскому, ни Володину, ни Кузнецову, ни Трутневу, ни Шувалову, ни прочим мультимиллионерам и миллиардерам. Своему пресс-секретарю Пескову – чемпиону этого дела и обладателю мощных хватательных рефлексов тоже не задает.

Выходит, в условиях жесточайшего кризиса сам и благословляет их на незаконное обогащение? Выходит, так.

А нам регулярно показывают по орденоносному Эрнст-ТВ, как доблестные спецназовцы с помощью «болгарки» врываются в квартиру очередного «злостного коррупционера».

«Не верим!», - как говорит старина Станиславский.