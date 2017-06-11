Все на борьбу с тихой китайской оккупацией Казахстана!

10 июня в Астане открылась выставка ЭКСПО-2017, которая является пропагандистской акцией режима и дряхлеющего диктатора Назарбаева. Но главное событие связано с визитом главы КНР Си Цзиньпина, который подписал продление с Назарбаевым конрактов по недропользованию, а также окончательно согласовал перенос 51 завода на территорию Казахстана.

С этого момента идет массовая продажа всех активов предприятий и банков китайским компаниям, а в крупных городах будут построены китайские торговые и бизнес центры, как например, в Шымкенте. Происходит и процесс заселения Казахстана китайскими переселенцами. Назарбаев делает это, чтобы получить поддержку китайской армии и полиции в деле установления династической монархии в Казахстане и для подавления народных восстаний. Он целенаправленно привлекает китайский капитал и население, чтобы опереться на него и создать марионеточное королевство Назарбаевых.

Именно сейчас надо подниматься на борьбу, а не ждать смерти Назарбаева! Потом будет поздно! Не будем рабами Китая и его марионеточного хана! Все на борьбу с тихой китайской оккупацией!

Айнур Курманов, сопредседатель Социалистического Движения Казахстана