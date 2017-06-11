Младший сын Муаммара Каддафи вышел на свободу по амнистии

Младший сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф освобожден из тюрьмы города Зинтан по амнистии. Как передает BBC, в тюрьме он находился в течение шести лет после того, как суд в Триполи приговорил его к смертной казни. Сообщается, что он был освобожден в пятницу «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией». Местные СМИ сообщают, что он сейчас находится в восточном городе Байда с родственниками.

Отмечается, что юристы Саифа аль-Ислама уже обратилась с ходатайством об отказе от преследования своего клиента в Международный уголовный суд в Гааге. В обращении указывалось, что их подзащитный уже был осужден в Ливии на смертную казнь, а за одно и то же преступление нельзя судить дважды.

Напомним, в середине 2015 года ливийский суд вынес смертный приговор Саифу аль-Исламу и еще восьмерым сторонникам бывшего ливийского лидера по делу о военных преступлениях, совершенных во время революции 2011 года.