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Московский листок

Младший сын Муаммара Каддафи вышел на свободу по амнистии

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 0

Младший сын Муаммара Каддафи вышел на свободу по амнистии

Младший сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф освобожден из тюрьмы города Зинтан по амнистии. Как передает BBC, в тюрьме он находился в течение шести лет после того, как суд в Триполи приговорил его к смертной казни. Сообщается, что он был освобожден в пятницу «в соответствии с объявленной ливийским парламентом всеобщей амнистией». Местные СМИ сообщают, что он сейчас находится в восточном городе Байда с родственниками.

Отмечается, что юристы Саифа аль-Ислама уже обратилась с ходатайством об отказе от преследования своего клиента в Международный уголовный суд в Гааге. В обращении указывалось, что их подзащитный уже был осужден в Ливии на смертную казнь, а за одно и то же преступление нельзя судить дважды.

Напомним, в середине 2015 года ливийский суд вынес смертный приговор Саифу аль-Исламу и еще восьмерым сторонникам бывшего ливийского лидера по делу о военных преступлениях, совершенных во время революции 2011 года.

 



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