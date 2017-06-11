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Московский листок

Украина широко отмечает экономию на туристических визах в ЕС

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 2

украина ес безвиз
Украина широко отмечает экономию на туристических визах в ЕС

Пётр Порошенко попрощался с Советским Союзом спустя 26 лет после его распада во время специальной церемонии перед зданием президентской администрации в Киеве. Там запустили отсчет до введения безвизового режима с ЕС.

«Это будет уже окончательное «Прощай» Российской империи, и слова «Back in the USSR» мы будем слышать, лишь слушая Битлз. Никогда Украина больше не вернётся в Советский Союз, потому что мы - гордая и свободная демократическая нация - возвращаемся в семью европейских народов. Я горжусь, что нам это удалось», — заявил Порошенко.

- Вообще-то вернуться в СССР Украина не сможет, поскольку сама же и приняла участие в его развале 26 лет назад, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Беловежские соглашения тогда подписали главы трех республик, имевших самостоятельное право голоса в ООН. Кстати, по настоянию товарища Сталина. До этого момента Украина существовала лишь как внутренний регион СССР. А во времена Российской империи вообще никакой Украины не было, а было несколько малоросских губерний. Так что своей постсоветской историей украине надо скорее стыдиться, чем гордиться. Но гордость понятие индивидуальное. Марши педерастов и лесбиянок тоже называются "маршами гордости". Вот недавно "марш гордости" прошел в Израиле в честь победы в Шестидневной войне. Наверно, и Украина скоро сможет отмечать окончание войны "маршами гордости". С чем, собственно, и поздравляем - больше особенно не с чем. Ах, да, теперь украинцам не надо платить за туристическую визу в ЕС. Это историческое событие.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
памятливый написал 11.06.2017 12:52
Во времена Российской Империи не было никакой Российской Федерации.
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сочувствую
Рус написал 11.06.2017 12:44
Анатолий, да не расстраивайтесь Вы так, это же всего-лишь без визовый режим и все.
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