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Московский листок

Иран вынужден спасать Катар от дефицита

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 0

иран кризис катар
Иран вынужден спасать Катар от дефицита

Иран направил в Катар четыре самолета с продовольствием, чтобы не допустить дефицита в стране, которая оказалась в изоляции после решения ряда арабских соседей наказать руководство за поддержку терроризма. Как передает Reuters, власти Ирана объявили о готовности каждый день посылать в Катар 100 тонн еды и фруктов. Рейсы осуществляет авиакомпания IranAir. Готова помочь и Россия, но Катар пока отказывается.

Катар оказался в изоляции после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. В Катаре - небольшом государстве на берегу Персидского залива - обвинения назвали ложными. Страна хорошо зарабатывает на экспорте сжиженного газа танкерами, но большая часть продовольствия импортируется.

Как передает Reuters, власти в Катаре подтвердили приземление трех самолетов из Ирана - они доставили в основном скоропортящиеся фрукты и овощи. Продовольственные товары, которые не требуют срочной транспортировки, Иран доставляет по морю катерами.

Глава МИД Катара Мохаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани, находящийся с визитом в Москве, заявил, что, помимо Ирана, помощь оказывает Турция. Готова помочь и Россия, но пока нужды в этом нет.

"Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас - так это все каналы из Турции и другие страны", - сообщил Аль-Тани в интервью телеканалу "Россия 24".

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские Острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиационного сообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.

Власти Катара отвергают обвинения в спонсировании экстремистских организаций и заявляют, что нападки связаны с успехами страны и ее независимой политикой.

Напомним, 6 июня жители Катара, узнав о разрыве дипломатических отношений с семью странами и о закрытии единственной сухопутной границы с Саудовской Аравией, в понедельник утром, 5 июня, устремились в магазины, чтобы запастись едой и питьевой водой, сообщает Youm7. Через Саудовскую Аравию в Катар импортируется большая часть пищевых продуктов.

Doha News публикует фотографии покупателей в различных магазинах, в том числе продуктовых, отмечая, что такой ажиотаж прежде наблюдался только после поста в месяц Рамадан.

Люди наполняют корзины бутылками молока, воды, покупают мешками рис, запасаются мясом, яйцами и другими товарами.

"Я никогда еще не видел ничего подобного, люди выходят с тележками, полными еды и воды", - говорит один из жителей столицы Катара Дохи в супермаркете Carrefour в торговом центре Villaggio mall.

В катарских соцсетях распространяются фотографии пустых магазинных полок. Сообщается, что прежде всего жители страны скупили курицу и другое свежее и замороженное мясо.

Министерство иностранных дел Катара настаивает, что закрытие границы не повлияет на жизнь граждан и правительство "примет все необходимые меры, чтобы обеспечить это и предотвратить попытки негативного влияния на катарское общество и экономику".

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