В "деле 26 марта" появился ещё один "политический" - Политиков

Басманный суд Москвы санкционировал арест Алексея Политикова - седьмого фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти в ходе акции в Москве 26 марта. Судья Елена Ленская удовлетворила ходатайство следователя, передает ТАСС. Подробный репортаж о ходе заседания публикует "Медиазона".

Судья назвала Политикова "неформальным участником объединения, пропагандирующего свержение действующей власти" и постановила: "Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 августа". Она указала, что суд учел степень и тяжесть инкриминируемого Политикову обвинения, а также признал достаточными доводы следствия о причастности оппозиционера к совершению преступления. Суд не нашел оснований для избрания обвиняемому более мягкой меры пресечения, о которой просила защита и он сам.

После оглашения решения адвокаты заявили о намерении его обжаловать в Мосгорсуде.

По версии следствия, 26 марта на несогласованной акции в Москве обвиняемый один раз ударил кулаком в живот полицейского второго оперативного полка ГУВД Москвы, а также пытался его повалить.

Оппозиционер отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

По данным департамента региональной безопасности Москвы, 26 марта в ходе несанкционированной акции в столице были задержаны более 600 человек.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело в связи с противоправными действиями участников несанкционированного массового мероприятия по трем статьям УК РФ: 213 ("Хулиганство"), 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 сентября.

В рамка дела арестованы четыре человека - Станислав Зимовец, Дмитрий Борисов, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин. Еще двое - Юрий Кулий и Александр Шпаков - осуждены на 8 месяцев и 1,5 года колонии соответственно.

Шпакова Тверской суд столицы приговорил 24 мая к одному году и шести месяцам колонии общего режима. Представитель прокуратуры Лариса Сергуняева просила для подсудимого два года колонии общего режима. "С учетом общественной опасности, а также с учетом того, что преступление направлено на нарушения порядка управления, наказание может быть связано только с лишением свободы", - цитирует ее сайт "Открытой России". В ходе заседания по ходатайству прокуратуры судья продлил срок содержания Шпакова под стражей до 15 ноября, передает "Интерфакс". Сам Шпаков и его адвокат Сергей Бадамшин возражали против продлении ареста, поскольку обвиняемый признал свою вину, принес извинения потерпевшему подполковнику полиции Валерию Гоникову и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, предполагающем, что приговор фигуранту выносится без исследования доказательств по делу, а наказание в таком случае не может превышать двух третей максимального срока, предусмотренного за инкриминируемое деяние.

А актеру Кулию 18 мая дали восемь месяцев колонии-поселения.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция состоялась 26 марта и в центре Москвы.

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