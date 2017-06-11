В Забайкалье перевернулся автобус с паломниками: 11 человек погибли, еще 40 пострадали

11 человек погибли, еще около 40 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в больнице Петровск-Забайкальского района. ДТП произошло около 20:30 мск на 702-м км федеральной трассы «Байкал» в селе Хохотуй. Автобус KIA, перевозивший паломников после крестного хода, съехал в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель не справился с управлением.

"Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание", - сообщил прессе глава района Андрей Кузнецов.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м километре автодороги Иркутск - Чита", - заявила Волк. По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.