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Московский листок

В Забайкалье перевернулся автобус с паломниками: 11 человек погибли, еще 40 пострадали

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 2

В Забайкалье перевернулся автобус с паломниками: 11 человек погибли, еще 40 пострадали

11 человек погибли, еще около 40 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, передает ТАСС со ссылкой на источник в больнице Петровск-Забайкальского района. ДТП произошло около 20:30 мск на 702-м км федеральной трассы «Байкал» в селе Хохотуй. Автобус KIA, перевозивший паломников после крестного хода, съехал в кювет и перевернулся. Предположительно, водитель не справился с управлением.

"Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание", - сообщил прессе глава района Андрей Кузнецов.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств аварии, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. "Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м километре автодороги Иркутск - Чита", - заявила Волк. По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Болтовня атеистов.
Eva Ete написал 11.06.2017 23:31
Сложный участок, знаков нет, водитель плох&#8230;
На все ведь воля Божия. Ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией.
Или я плохо учила Библию?
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Уря!
Санек написал 11.06.2017 22:54
Вот же шутники живут в Хохотуе. У них поворот "на 180 градусов". В общем крестный хохотуй какой-то полчился.
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