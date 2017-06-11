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Московский листок

Сирия упорно хоронит Аль-Багдади, но он не устаёт воскресать

Опубликовано 11.06.2017 в разделе комментариев 0

сирия игил исламизм
Сирия упорно хоронит Аль-Багдади, но он не устаёт воскресать

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ) Абу Бакр аль-Багдади убит в результате авиаудара, сообщило сирийское телевидение. Британская Daily Mail, транслирующая эту информацию, выражает сомнение, указывая, что об убийстве Багдади ранее сообщали уже не раз.

В этот раз сирийское телевидение сообщило, что аль-Багдади был уничтожен в ходе авиаудара по сирийскому городу Ракка. Факт удара подтвержден активистами, работающими на земле: Raqqa24 сообщала о гибели семи мирных жителей в этом городе накануне.

Daily Mail обращает внимание, что данные о гибели аль-Багдади в Ракке противоречат прежним публикациям о его местонахождении: считалось, что главарь "Исламского государства"* прячется где-то в окрестностях иракского города Мосул.

Пропагандистский ресурс исламистов Amaq пока не опубликовал подтверждения этих сообщений.

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ (запрещена в РФ) городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но позже она не находила подтверждения.

Например, в мае 2015 года появились данные о том, что аль-Багдади был ранен в результате налета коалиционной авиации. Утверждалось, что он был тяжело ранен и даже парализован. Однако спустя несколько дней в Сети появилось обращение главаря ИГ, сделанное уже после авианалета.

А в ноябре 2014 года источник в американском командовании сообщил, что в ходе налета ВВС США удар был нанесен по собранию командиров ИГ. Судьба аль-Багдади несколько дней оставалась неизвестной.

Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, является уроженцем Ирака. В 2006 году он возглавил группировку «Исламское государство Ирак», а спустя несколько лет провозгласил создание халифата на территории Ирака и Сирии. Под контролем ИГ до сих пор остаются значительные части провинций Ракка, Дейр-эз-Зор, а также иракская провинция Ниневия с городом Мосул.

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