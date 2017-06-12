Барометр явно падает

Обстановка в РФ и вокруг нее отчетливо меняется.

Пользуясь праздничным затишьем, осмыслим-ка нынешнее положение. Перелом тенденции перед Явлением Божества Народу (прямой линией 15 июня) – налицо. Кремль теперь буквально обложен. Пропаганда и репрессии – все, что у него остается.

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Дальнобои, стоявшие лагерями протеста против «Платона» в Москве на МКАД, отбили часть своих принудительно эвакуированных грузовиков. Подробности расскажет Алексей Сороковой (дальнобойщик и член «Комитета 25 января») в своем специальном репортаже. Надеюсь, вы его скоро увидите.

В стране собираются тучи, буквально набрякает социальный протест. Люди поняли, что беспросветная бедность и отсутствие перспектив в жизни пришли надолго. Ожидаю масштабного выхода на 12 июня. Нет, никакого штурма Кремля и нового залпа «Авроры» не будет. Массовые выходы на протесты играют другую роль.

Во-первых, они усиливают и так случившийся раскол в «элите» РФ, часть коей просто устала от нынешнего Кремля и хочет, чтобы «все было так, как до Крыма-2014». Этой части очень не нравится противостояние с Западом. Ей не нравится и то, что денег для «освоения» в РФ теперь намного меньше, чем в 2013 году.

Во-вторых, любые массовые манифестации протеста заставляют Систему делать то, что ей категорически противопоказано. Двигаться. Куда-нибудь. Сей глиняный Голем должен покоиться на месте, питаясь сырьевыми долларами и насылая пропагандистский морок на мозги разобщенных масс. Любой шаг – это трещины в его корпусе.

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Все это, по наблюдениям Максима Калашникова, случается на фоне утраты «крутизны» Кремля во внешней политике. Итак, больше – никаких «шоу непредсказуемо-крутого мачо», в речах – примирительные нотки, убеждение старших партнеров в том, что надо, мол, налаживать совместное управление миром «на троих» (США, КНР, РФ). Оно и понятно: в мире появился непредсказуемый альфа-самец покруче и куда богаче (с в 12 раз более крупной экономикой), а США разворачивают против Москвы экономическую войну по лекалам аналогичной стратегии Рейгана в 1981-1987 годах. Даже ходы применяются одни и те же. Читаем…

«…СВР: США НАЧАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ ПРОТИВ РОССИИ

http://www.vestifinance.ru/articles/86500

У Москвы есть сведения о планах США усилить санкционное давление на Россию, в том числе на российский энергетический сектор, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"По полученным данным, Вашингтон намерен усиливать санкционное давление на нашу страну и ищет для этого новые поводы. Американцы планируют расширять ограничения в отношении российских добывающих и смежных секторов экономики, прорабатываются идеи сокращения сроков кредитования на внешних рынках российских банков с госучастием и компаний энергетического профиля", - отметил Нарышкин, сообщает "Интерфакс".

"США убеждают своих партнеров в целесообразности снижения объемов закупки российской нефти и угля, дальнейшего ограничения доступа России к современным технологиям и оборудованию для добычи углеводородов, блокировании российских энергопроектов за рубежом", - подчеркнул Нарышкин.

"Предпринимаются отчаянные попытки сорвать или хотя бы замедлить реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Особенно усердствуют и тужатся буквально здесь США и Польша, и так довольно громко повизгивают и прибалтийские страны", - отметил глава СВР.

"Госдеп США продолжает работу по срыву формирования под эгидой России сильного, консолидированного, политико-экономического евразийского блока.

Ставятся препятствия для налаживания диалога Евразийского экономического союза с региональными структурами. В частности, по имеющимся данным, диппредставительство США целенаправленно создает преграды для переориентации российских торгово-экономических связей на Восток.

Дипломаты США в странах Азии убеждают местные политические и бизнес-элиты в нецелесообразности сближения с Евразийским экономическим союзом и бесперспективности сопряжения этого проекта с китайским проектом "Один пояс - один путь". В числе приоритетов американских государственных структур, по сути, экономическая война против России", - заключил Нарышкин…»

Можно убрать отсюда словеса Нарышкина о формировании сильного евразийского блока государств: сырьевая РФ, не проводя новой индустриализации, сплотить вокруг себя даже бывшие союзные республики не в силах. Делается неуклюжая попытка примазаться к Китаю с его «Одним поясом…», но КНР играет по своим правилам и с Западным рынком сбыта ссориться не желает. Зато удар по Ахиллесовой пяте «элиты», по топливно-сырьевому комплексу – вот он, причем как при Рейгане. А сама речь Нарыщкина лично мне напомнила отчаянную речь шефа КГБ Крючкова в Верховном Совете СССР весной 1991 года. Ну, когда он заявил о натиске Запада, о его намерении расчленить страну. Разница лишь в одном: у СССР все-таки была мощная несырьевая индустрия, потенциально способная спасти страну и дать новые источники дохода (чего не смогла обеспечить КПСС), а у РФ этого нет даже в потенциале.

Немудрено, что теперь Кремлю не удастся заглушить обнищание масс и экономический кризис внешнеполитическими шоу-викториями. Сирия на эту роль ну никак не тянет.

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На сем фоне Киев тожествует с «безвизом» со стороны ЕС. Оно понятно, что ни черта безвиз проблем Украины не решит, он только вытянет самых молодых и работящих из нищей деиндустриализованной Украины в Европу. Чего та, собственно, и добивается: ей нужна свежая кровь. Украина развитая ЕС без надобности. Но тактически это – победа Вальцмана-Порошенко над Путиным. Вальцман обозначил курс: полный откол Украины от РФ, членство Неньки в НАТО и в ЕС. «Хорватизация» Украины.

Оно тоже понятно. Даже загнивающая Гейропа на нисходящей ветви своей жизни по привлекательности превосходит РФ. Реалии жизни в Португалии или Чехии разбивают все построения кремлевской пропаганды. В части работы судов, чиновников, промышленности, систем социального обеспечения, уровня жизни. РФ могла бы стать страной гораздо больших возможностей, чем ЕС, если бы в 2000-2014 годах начала бы грандиозное Развитие, пользуясь потоками нефтедолларов. Тогда она имела возможность притянуть к себе Украину. Но ВВП шанс прохлопал. И теперь кому охота идти в союзники сырьевому придатку, внутри коего – та же беспросветная жизнь в вечной нужде, что и на Украине, но сдобренная полицейщиной, произволом начальства и долбящей «духоскрепной» пропагандой?

Упущен был и другой шанс: молниеносного занятия Киева в марте 2014 года. Тогда можно было привезти в Харьков законного президента Януковича, провозгласить Харьков столицей, попросить помощи против путчистов у Москвы. Дальше следовала цепь событий: половина силовых структур Украины переходила на сторону «донецких», как и половина госаппарата. Войска РФ занимали Заднепровье и Северное Причерноморье, снимая заодно блокаду с Приднестровья. Они могли и Киев занять молниеносно. После чего остаток Украины лишался всякой экономической возможности вести войну, оставался без мобресурса Юго-Востока и его финансовых отчислений. После усилиями пропаганды можно было убедить население Новороссии (Юго-Востока) во всем, что угодно. Современная пропаганда (глядим на примеры и путинской, и самостийной агипроповских машин) может полностью отключить критическое мышление и даже чувство самосохранения. Дальше патриотические военные убирали (по команде из Москвы) слабого и нелюбимого даже в Донбассе Яныка, проводили новые выборы. А потом Новороссия могла добровольно войти в союзное государство с РФ. Кормить ее не приходилось: эти земли, лишенные необходимости содержать центр и запад б.УССР, сами жили бы отлично, вполне на уровне Воронежской губернии.

Таким был единственный шанс Москвы притянуть к себе самую ценную и русскую часть б.УССР молниеносной операцией, не размениваясь на дурацкие «крымнаш» и Сирию. С теми же санкциями Запада, что и сейчас – и с тем же страхом Запада, который никогда не решится на войну с нами.

Но Кремль этого делать не стал, попав в историческую западню, в острейший кризис. Теперь и Крым, и Сирия – лишь камни на шее утопающего. Неивыигранная война и упущенный шанс мстят беспощадно. Тому, кто упустил…

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В реальности остаются дешевеющая нефть, полная задница с промышленным развитием РФ, падение ее доходов и платежеспособного спроса граждан. Которые отягощены кредитами банков (треть населения закредитована так, что пашет лишь на возврат долгов).

В этих условиях можно хоть сутки напролет рассказывать о том, какие у нас замечательные гиперзвуковые крылато-ракеты «Циркон» (пока еще не принятые на вооружение) и как и боится Запад – не поможет. Запад не такой дурак, чтобы на русских нападать. Своя жизнь дороже. Он гораздо успешнее (см. речь Нарышкина) убивает РФ экономически. Мол, сама упадет от изнурения. Пропагандисткая шарманка по инерции продолжает старую песню. Включаю «Рен ТВ». Сюжет: разваливающийся от старости американский Б-52, управляемый экипажем из функционально неграмотных негров-гомосексуалистов с синдромом Дауна и СПИДом, был успешно перехвачен Су-27 и позорно ретировался…

Господа, эта шарманка по мере нарастания кризиса скоро станет приносить обратный эффект. Как и попытки нагнетания истерии насчет «мировой войны» завтра. Господа, она уже идет – именно в нынешней «негорячей», гибридной форме. В ней добыча сланцевых углеводородов – главное оружие. Как и научно-техническое лидерство нашего противника, его превосходство по сей части над застойной «энергетической сверхдержавой».

Думаю, что ничего эпохально нового 15 июня мы не услышим. Обычное журчание слов. Максиму Калашникову ясно, что спасать остаток великой страны – РФ – придется нам, а не обанкротившейся «элите». Все ближе момент начала перестройки-2 и «нового мЫшления-два». Поспешные крики о «цифровизации» экономики РФ – всего лишь копия горбачевского Ускорения 1986 г., причем в гораздо более худших условиях.