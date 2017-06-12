Сегодня в Москве ожидается революция без звука

Навальный сообщил, что все подрядчики, с которыми его команда пыталась договориться об организации сцены и звука на Сахарова, отказались работать с ними. Мэрия Москвы угрожает подрядчикам запретами на работу на массовых мероприятиях и разрывом госконтрактов.

«Раз уж неминуемо, что много людей выйдет на улицу, то надо заставить их почувствовать себя максимально униженными. Выступление с газельки, чтоб слышали передние 500 человек. Чтоб чиновники за загородкой смеялись, глядя на это. Чтобы по телевизору унизительные репортажи. <…> Участвовать в такой постановке — предать самих себя. Да, мы готовы к компромиссам, но мы не готовы к унижениям. Мы отменяем митинг на Сахарова и переносим наше очень мирное мероприятие на Тверскую», — говорится в сообщении оппозиционера.

Навальный объявил сбор в 14:00 по московскому времени на Тверской улице в Москве и в это же время на Марсовом поле в Петербурге. В прокуратуре Москвы назвали «любые попытки провести несогласованное мероприятие» на Тверской «прямым нарушением закона».

От редакции: Алексей Навальный явно пошел на обострение. Повод никчемный - некто Ульянов-Ленин в свое время выступал с броневика, и никто в Зимнем дворце не смеялся. А разборных сцен с мегаваттным усилением тогда просто не существовало. Так глотку драли, на естественном ресурсе. А кино и вовсе было немое. И ничего, результат был неплохой.

В свое время ОКП привозила на Болотную свою установку, когда случились проблемы с звуком у организаторов (вот лично я вместе с Зоммером привозил), и ничего - всех было слышно.

Смешной повод.

Но ситуация совсем не смешная.

Понятно, что тема "подставлять под дубинки" уже не проходит. Революции в жанре "чего изволите" не происходят. Приходится чем-то и кем-то жертвовать - люди сами идут на жертвы, не надо обижать хороших людей сравнением с "жертвенными баранами". Люди готовы жертвовать собой. Люди всегда лучше, чем время, в котором они живут.

А ситуация готова к этим жертвам? Ну чтобы потом, как Ленин, можно было бы написать "их жертвы были не напрасны"?

6 мая 2012 года жертвы оказались напрасными. Больше того, дали повод властям начать закручивание гаек. Мы и сейчас живем в условиях "закручивания", Удальцов еще из тюрьмы не вышел.

Навальный уверен, что резьбу уже срывает?

Или завтра лично Собянин будет монтировать ему сцену на Сахарова, взяв на себя все расходы? Сильный ход был бы... Или уже согласовано?

Тут сильный ход нужен. Потому что согласованная акция на Сахарова - это ловушка, там так много места, что туда надо выводить очень-очень много народа. Там и 50 тысяч могут потеряться.

И что есть сама акция? Ну вышли, ну ушли. В 2012 году уж ходили-ходили... Я думаю, что Навальный понимает уже прекрасно, что если ты призвал массы народы выйти, то затем надо их куда-то привести. Куда? К Трем вокзалам?

Алексей Навальный как минимум уже один раз это проходил, 5 декабря 2011 года, когда они с Яшиным призвали митингующих на Чистых прудах двинуться на Лубянку. Зачем? А кто его знает... ОМОН тогда еще был просто не готов к резким действиям, и жидкую цепь толпа тысяч в семь человек сдвинула легко, двинулись по Мясницкой. Ситуацию "спасли" правоохранители, начав задержания и арестовав человек 300. Во-первых, отправив Навального на 15 суток, так что дальнейшие события развивались без него - вплоть до первого митинга на Сахарова, куда пришло еще очень много народа, но потом также и ушло. А во вторых, представим, что без плана и ресурсов тогда, 5 декабря людям дали бы выйти на Лубянскую площадь и обнаружить - что делать дальше, никто не знает. Штурмовать здание ФСБ, где сидят одни дежурные? Двинуться на пустую Государственную думу? Прорываться в средневековую крепость столичного кремля?

Вот и сейчас у меня есть сомнения в том, что у Алексея Навального есть четкий план государственного переворота. Мне жаль, что его нет, я бы очень хотел ошибиться... Но перед нами пока просто еще один ход в длинной партии. В которой жертвуются и пешки, и слоны, и даже ферзи (вспомним убийство Немцова). Но хотелось бы уже увидать и лицо гроссмейстера.

Или за черных и белых играет всего один игрок?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск