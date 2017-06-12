Протестующие против реновации отказались переносить акцию с проспекта Сахарова

Организаторы митинга против реновации 12 июня в Москве отказались его переносить с проспекта Сахарова, несмотря на решение политика Алексея Навального перенести акцию на Тверскую улицу, сообщает "Дождь".

«Организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00», - написала одна из организаторов акции Юлия Галямина в группе «Москвичи против сноса».

«Мы соберём подписи против закона о реновации и за отставку Собянина. Затем каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой», - отметила Галямина.

Напомним, акция против коррупции, организованная Навальным, должна была пройти на проспекте Сахарова 12 июня. В ней должны были принять участие и протестующие против сноса домов по программе реновации.

Накануне вечером Навальный сообщил, что решил отказаться от проведения шествия и митинга на проспекте Сахарова из-за отказа подрядчиков установить на мероприятии сцену и звук.

Он отметил, что намерен перенести мероприятие на Тверскую улицу и провести его в формате народных гуляний.

"Эта улица идеально подходит для нашей цели. Там даже движение от Пушкинской вниз перекрыто для народных гуляний. А у нас ровно они и есть", - отметил Навальный.