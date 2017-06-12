Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пуэрто-Рико vs Крым - чей референдум натуральней?

Опубликовано 12.06.2017 автором в разделе комментариев 0

сша крым референдум пуэрто-рико
Пуэрто-Рико vs Крым - чей референдум натуральней?

Большинство проголосовавших на референдуме пуэрториканцев высказались за вхождение архипелага в состав США на правах штата. Об этом сообщает Reuters. За то, чтобы на американском флаге появилась 51-я звезда, высказались 97 процентов граждан. При этом на участки пришли всего 23 процента имеющих право голоса из 2,2 миллионов избирателей.

Пуэрто-Рико было еще в конце 19 века аннексировано Америкой у Испании. И с тех пор находится фактически на положении колонии США - американская конституция действует на этой территории, но не в полном объеме. Пуэрториканцы имеют гражданство США, но не в полном объеме, например, не могут голосовать за президента США. Ну и президентом пэрториканец не может стать даже в принципе, хотя его предки вот уже сотню лет граждане США.

Если сравнивать Пуэрто-Рико с российским Крымом - сравнение явно в пользу Крыма, получившего все права субъекта Российской Федерации сразу же, а крымчане являются гражданами РФ без каких-либо иъятий и ограничений.

Ну и отношение к пуэрториканцам в самих США известно - бандиты, головорезы, люди второго сорта...

Кстати, в середине ХХ века в Пуэрто-Рико шла борьба за независимость от США, сначала политическая, закончившаяся посадками и длительными тюремными сроками, а потом и полноценной герильей, подавленной американскими войсками.

И вот теперь - референдум о вхождении в состав США с нереальным результатом в 97 процентов (при минимальной явке)! Случись такое в Крыму или тем более на Донбассе, думается, весь мир говорил бы о "референдуме под дулами автоматов", о недопуске к голосованию подавляющего большинства населения и т.п.

Другое дело - Америка! Империя света и добра может делать все, что ей заблагорассудится. И нет в мире территории, которая бы не мечтала стать 51-м шатом!

Интересно, а что, если провести референдум в ДНР о вхождении в состав США? Ну и, допустим, при минимальной явке получить те же 97 процентов? Любопытный получился бы внешнеполитический эксперимент!

Конечно, теперь вопрос перед Конгрессом США - предоставлять или нет колонии права метрополии? Кстати, еще не факт, что предоставят. Да и как включать с голосами всего одной пятой части населения? Но как не включать с 97 процентами "за"?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как Шарий и Собчак лгут своим подписчикам
Как Шарий и Собчак лгут своим подписчикам
12.06.2017
И.Гундаров: как остановить вымирание русского народа?
И.Гундаров: как остановить вымирание русского наро...
09.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пуэрто-Рико vs Крым - чей референдум натуральней? (0)
Протестующие против реновации отказались переносить акцию с проспекта Сахарова (1)
Сегодня в Москве ожидается революция без звука (31)
Барометр явно падает (9)
Сирия упорно хоронит Аль-Багдади, но он не устаёт воскресать (0)
В Забайкалье перевернулся автобус с паломниками: 11 человек погибли, еще 40 пострадали (8)
В "деле 26 марта" появился ещё один "политический" - Политиков (3)
Иран вынужден спасать Катар от дефицита (1)
Украина широко отмечает экономию на туристических визах в ЕС (73)
Младший сын Муаммара Каддафи вышел на свободу по амнистии (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Геополитическая шахматная игра
Дарья Митина Дарья Митина: Перелётнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Сoвпадение?....
Дарья Митина Дарья Митина: Непoлитические итoги
Максим Калашников Максим Калашников: О "Комитете 25 января"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss