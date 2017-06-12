Пуэрто-Рико vs Крым - чей референдум натуральней?

Большинство проголосовавших на референдуме пуэрториканцев высказались за вхождение архипелага в состав США на правах штата. Об этом сообщает Reuters. За то, чтобы на американском флаге появилась 51-я звезда, высказались 97 процентов граждан. При этом на участки пришли всего 23 процента имеющих право голоса из 2,2 миллионов избирателей.

Пуэрто-Рико было еще в конце 19 века аннексировано Америкой у Испании. И с тех пор находится фактически на положении колонии США - американская конституция действует на этой территории, но не в полном объеме. Пуэрториканцы имеют гражданство США, но не в полном объеме, например, не могут голосовать за президента США. Ну и президентом пэрториканец не может стать даже в принципе, хотя его предки вот уже сотню лет граждане США.

Если сравнивать Пуэрто-Рико с российским Крымом - сравнение явно в пользу Крыма, получившего все права субъекта Российской Федерации сразу же, а крымчане являются гражданами РФ без каких-либо иъятий и ограничений.

Ну и отношение к пуэрториканцам в самих США известно - бандиты, головорезы, люди второго сорта...

Кстати, в середине ХХ века в Пуэрто-Рико шла борьба за независимость от США, сначала политическая, закончившаяся посадками и длительными тюремными сроками, а потом и полноценной герильей, подавленной американскими войсками.

И вот теперь - референдум о вхождении в состав США с нереальным результатом в 97 процентов (при минимальной явке)! Случись такое в Крыму или тем более на Донбассе, думается, весь мир говорил бы о "референдуме под дулами автоматов", о недопуске к голосованию подавляющего большинства населения и т.п.

Другое дело - Америка! Империя света и добра может делать все, что ей заблагорассудится. И нет в мире территории, которая бы не мечтала стать 51-м шатом!

Интересно, а что, если провести референдум в ДНР о вхождении в состав США? Ну и, допустим, при минимальной явке получить те же 97 процентов? Любопытный получился бы внешнеполитический эксперимент!

Конечно, теперь вопрос перед Конгрессом США - предоставлять или нет колонии права метрополии? Кстати, еще не факт, что предоставят. Да и как включать с голосами всего одной пятой части населения? Но как не включать с 97 процентами "за"?