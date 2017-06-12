В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайками свистят, столица сырьевой империи пока отстаёт

В российских городах 12 июня начались акции протеста антикоррупционной направленности. Активисты вышли на улицы городов Алтая, Татарстана, Сибири и Дальнего Востока. СМИ сообщают о первых задержаниях. В Хабаровске санкционированный митинг прошел без нарушений. Митингующие выступали в течение часа и спокойно разошлись. В Южно-Сахалинске состоялся пикет, никаких инцидентов не зафиксировано, передает ТАСС.

В Благовещенске полиция задержала оппозиционера, вышедшего на площадь Ленина с плакатом "Россия без коррупции". Другие участники акции во время задержания скандировали "Позор!", рассказал сотрудник ФБК, член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков во время прямой трансляции на "Навальный Live". Точное число задержанных уточняется.

Казаки разбивали ногайками яйца и пугали оппозиционеров

Портал VL.ru ведет трансляцию с несанкционированного митинга оппозиции в сквере адмирала Макарова во Владивостоке. Участники протестов пришли на привокзальную площадь, где казаки устроили праздник с песнями и плясками в честь Дня России. После призыва организаторов покинуть площадь митингующие начали перемещаться. ОМОН задержал около 10 человек.

Оппозиционеры сообщают о применении к ним насилия со стороны представителей казачества. Один из участников празднования Дня России также попытался отобрать технику у репортера. В адрес журналистов звучали угрозы, одного из протестующих облили зеленкой. Очевидцы утверждают, что многие из казаков, разбивавших нагайками яйца, находились в состоянии алкогольного опьянения.

В числе задержанных - координатор местного штаба Навального, депутат госдумы Юрий Кучин и активист Максим Шинкаренко. Последнего задержали за плакат "Димон, выйди вон", с которым он хотел выйти на одиночный пикет. Кучина отпустили после оформления штрафа.

В Казани сотрудники полиции задержали организатора согласованного с властями митинга Азата Габдульвалеева. Об этом в соцсетях сообщила глава местного штаба Навального Эльвира Дмитриева, пишет "Настоящее время".

Местные власти разрешили оппозиционерам провести митинг только в 7 утра и на окраине города, уточняет "Медиазона". В акции участвовали около 400 человек. Митингующих перестали пускать внутрь ограждения после того, как число участников акции достигло заявленного организаторами.

Позднее стало известно о задержании еще троих участников акции. По данным "Казанского репортера", полицейские увезли в отделение Тауфика Васильева, критиковавшего со сцены традиционный ислам. Также в полицию забрали двух участниц митинга с плакатом "Нет геноциду коренного населения России". Сотрудники органов правопорядка заявили, что плакаты не соответствовали заявленной теме митинга.

В Челябинске сотрудники полиции не пропускают внутрь заграждения людей с плакатами. Участники акции протеста идут с огромными надувными уточками.

Напомним, Алексей Навальный объявил вчера о переносе антикоррупционного митинга в Москве с площади Академика Сахарова на Тверскую улицу. Соответствующее заявление политик опубликовал на своей странице в YouTube, призвав сторонников приходить с российскими флагами в руках и гулять по улице против часовой стрелки.

Решение о переносе Навальный объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. По его словам, все возможные фирмы отказывались этим заниматься, а в одной из организаций в воскресенье заявили, что оборудование им запретило устанавливать руководство. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля.

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"Приходите в 14:00 на Тверскую улицу. Проспекта Академика Сахарова - нет. Это не наше решение, это решение Кремля. Мы перебрали всех подрядчиков, мы предлагали любые деньги, и все кто брался через некоторое время звонили, извинялись и отказывались", - заявил Навальный. По его словам, всем подрядчикам угрожали, что если они примут участие в антикоррупционном митинге, в Москве им работать больше не дадут.

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