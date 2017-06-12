Блок бывших полевых командиров побеждает на парламентских выборах в Косово

"Коалиция пистолетов", блок бывших полевых командиров, в который входят Демократическая партия Косово, "Альянс за будущее Косово", движение "Инициатива для Косово" и девять малых партий, набирает 34,64% голосов на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент непризнанной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) самопровозглашенного государства.

После обработки 90,52% данных лидирует коалиция, которую возглавляет бывший полевой командир косовских албанцев Рамуш Харадинай. На второе место вышло ультраправое движение "Самоопределение" (26,66%), на третье место опустилась умеренная "Коалиция роз" с результатом 25,81%, сербская партия "Сербский список" имеет 5,57%.

В досрочных парламентских выборах приняли участие 42,08% избирателей. Из 1 млн 800 тыс. человек проголосовали около 740 тыс. Высокая явка была зафиксирована в сербских муниципалитетах.

Как сообщило агентство Tanjug, в северной части Косовской Митровицы начались народные гулянья в связи с успехом "Сербского списка". Директор правительственной канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич сообщил, что "Сербский список", скорее всего, получит все 10 мандатов, закрепленных за сербами в 120-местном парламенте. Первоначально сербская партия шла на третьем месте, однако при дальнейшем подсчете голосов ее показатели сильно снизились.

В ходе парламентской избирательной кампании сформировались две основные коалиции: "Коалиция пистолетов" и "Коалиция роз". К первой принадлежат бывшие полевые командиры Освободительной армии Косово (ОАК), они выдвинули в качестве кандидата на пост премьера Рамуша Харадиная.

Харадинай занимал должность премьер-министра края Косово в 2004-2005 годах. В 1998-1999 годах во время войны с Сербией Харадинай руководил Армией освобождения Косово. Он обвинялся в массовых убийствах косовских сербов, однако был дважды оправдан Гаагским трибуналом, напоминает ВВС.

Во второй блок вошли сторонники демократического развития непризнанного государства, однако они имеют мало шансов в борьбе с криминальными кланами бывших членов ОАК. Коалицию сформировали "Демократический союз Косово", "Альянс за новое Косово", движение "Альтернатива". В качестве лидера они выдвинули Авдулаха Хоти.

Вне коалиций на выборах было представлено ультраправое движение "Самоопределение". В качестве кандидата в премьеры оно предложило своего основателя Альбиха Курти.

Отметим, что выборы проходят в обстановке региональной "НАТОинтеграции": парламент Черногории 28 апреля проголосовал за вступление страны в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. В поддержку законопроекта о вхождении в Североатлантический альянс высказались все 46 присутствовавших в зале заседания депутатов, передает агентство Reuters.

Для голосования по вопросу присоединения к Североатлантическому альянсу парламент собрался не в столице страны Подгорице, а в историческом главном городе - Центинье. Оппозиция при этом не принимала участия в голосовании, а присоединилась к протестующим у здания парламента.

Ранее местная оппозиция требовала проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО. Однако власти отказались от этой идеи, сославшись на законы и сложившуюся в практику, не предполагающую всенародного голосования в таких случаях.

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