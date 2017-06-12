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Кремлёвские крысы требуют не раскачивать корабль, а то миллиардеров в Георгиевском зале подташнивает

Опубликовано 12.06.2017 в разделе комментариев 0

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Кремлёвские крысы требуют не раскачивать корабль, а то миллиардеров в Георгиевском зале подташнивает

Ситуация с решением политика Алексея Навального перенести акцию протеста против коррупции в Москве 12 июня с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу - это вопрос мэрии. Об этом заявил телеканалу "Дождь" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что "важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий".

Накануне Навальный объявил, что антикоррупционный митинг переносится с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Такое решение оппозиционер объяснил тем, что с организаторами акции на проспекте Сахарова отказались работать все подрядчики по установке сцены и звука. Митинг на Тверской не согласован с городскими властями.

Руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников назвал заявление Навального о переносе митинга провокацией. Он рекомендовал москвичам не реагировать на подобные заявления и заверил, что власти города сделают все, чтобы обеспечить порядок и не нарушить отдых горожан в столь великий для сырьевой империи праздник.

В свою очередь полиция предупредила, что любые провокационные действия протестующих на Тверской улице будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

В воскресенье вечером Алексей Навальный призвал перенести акцию на Тверскую улицу и начать шествие в 14:00 в режиме "гуляний". Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников митинга на проспекте Сахарова, что попытки провести несанкционированную акцию на Тверской улице будут прямым нарушением закона.

Решение о переносе Навальный объяснил тем, что организаторам митинга не удалось найти подрядчика для установки сцены. По его словам, все возможные фирмы отказывались этим заниматься, а в одной из организаций в воскресенье заявили, что оборудование им запретило устанавливать руководство. Оппозиционер считает, что подрядчики действовали под давлением Кремля.

"Приходите в 14:00 на Тверскую улицу. Проспекта Академика Сахарова - нет. Это не наше решение, это решение Кремля. Мы перебрали всех подрядчиков, мы предлагали любые деньги, и все кто брался через некоторое время звонили, извинялись и отказывались", - заявил Навальный. По его словам, всем подрядчикам угрожали, что если они примут участие в антикоррупционном митинге, в Москве им работать больше не дадут.

Навальный также подчеркнул, что митинг должен быть мирным, и призвал сторонников "никого не задевать и не цеплять" и "не вступать в перебранки с полицией".

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