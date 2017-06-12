День России без СССР превращается в день ударника-полицая

В Санкт-Петербурге в ходе несанкционированной антикоррупционной акции задержаны около 60 человек, в том числе несовершеннолетние. "Фонтанка" пишет о давке, которая возникла, когда люди побежали от ОМОНа. В толпе некоторые падали и теряли телефоны.

Среди задержанных оказался депутат Законодательного собрания Северной столицы Максим Резник. Позднее он рассказал журналистам, что его продержали в автозаке всего 20 минут, однако успели сломать очки. Он вернулся на Марсово поле.

Позднее "Фонтанка" сообщила, что задержано около 300 человек. По словам корреспондента, задержанными заполняется уже шестой автобус, каждый из которых рассчитан на 50 человек. Автобусы должны были отвезти людей в Удельный парк (где акция была разрешена). Люди из автобусов говорят, что им не сообщают, куда их повезут.

"Деловой Петербург" подтверждает данные о 300 задержанных и сообщает о задержании фотокорреспондента "Коммерсанта" и "Медиазоны" Давида Френкеля, который имел при себе пресс-карту.

Находящиеся на Марсовом поле репортеры сообщают о затруднениях в работе сотовой связи. Внимание прессы привлекло задержание гигантской игрушечной утки, которую протестующие принесли с собой. Некоторое время участники акции перебрасывали утку друг другу, спасая ее от рук ОМОНовцев.

Один из участников акции забрался на столб и размахивал радужным флагом ЛГБТ. "С ЛГБТ-флагом история развивалась стремительно и трагично: несколько крепких парней подбежали к столбу после вопроса "Есть ли здесь нацисты?", стащили активиста, отобрали флаг и начали его топтать. В итоге завязалась драка. Неизвестных задержала полиция, владелец флага остался сидеть на земле ни с чем", - пишет "Фонтанка".

ОМОН доставляет задержанных в автобусы, в которых участников акции собирались перевозить в Удельный парк. "Росбалт" утверждает, что задержаны сотни человек, но активистов меньше не становится. Все Марсово поле заполнено, люди скандируют "Это наш город, пока мы едины - мы непобедимы". Протестующие держатся друг за друга, чтобы не попасть в автозак.

"ОМОН взял в кольцо активистов. Задерживают всех, кто попал внутрь. В одном из колец - сотни человек, во втором - несколько десятков", - отмечается в онлайн-репортаже.

По подсчетам РБК, общее число протестующих приблизилось к 10 тысячам. "Росбалт" пишет о 15 тысячах участников митинга и сообщает, что люди прорвали кольцо ОМОНа. Среди тех, кому удалось вырваться, оказалась корреспондент издания. Ранее она сообщала, что люди в кольце полиции были стиснуты настолько сильно, что нечем было дышать.

Участники митинга разошлись после того, как пошел сильный дождь, передают СМИ с места событий.

Отметим, до начала митинга полиция предупредила протестующих об административной ответственности, штрафах и "возможном применении физической силы" к участникам несанкционированной акции. Объявление было встречено аплодисментами.

До начала акции на Марсовом поле проходил военно-патриотический фестиваль. В какой-то момент зрители смешались с теми, кто пришел на митинг против коррупции. Около 150 человек столпились вокруг полевой кухни, которая осталась после завершения фестиваля, в ожидании раздачи каши.

На Марсовом поле была организована раздача листовок о том, что оппозиции предложено провести акцию в Удельном парке, которая будет законной. В листовках перечислялись и другие места, куда молодежь может пойти, чтобы отметить День России. Например, на фестиваль цветов в Александровском саду и фестиваль по скандинавской ходьбе в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

К организаторам митинга в Санкт-Петербурге наведались сотрудники центра по борьбе с экстремизмом. Председатель городского отделения "Открытой России" Андрей Пивоваров отказался принять приглашение проследовать в отделение для разбирательства по поводу предполагаемой организации массовых беспорядков. Такие же "визиты" были нанесены другим организаторам акции - главе штаба Навального Полине Костылевой и координатору "Весны" Николаю Артеменко.

Тем временем на Дворцовой площади продолжается праздничный концерт. Организаторы выносят ограждения и делят публику на сектора.

От редакции: Всё это мне напоминает первую из разрешённых акций Стратегии-31 2010-го года. Денёк был для меня дважды неудачный: в "братьях Караваевых", пока я соловел от красоты моей визави, уборщица спёрла бежевый новенький кошелёк из кожаного "а ля френча", а потом этот самый френч из тончайшей кожи порвал на спине полицай на Маяковке. Так уж сложилось, что прямо из "Караваевых" на Покровских Воротах я поехал на Маяковку, отправив жену домой от греха подальше... А там было интересно: проходящих в теснейшем коридоре галереи зала Чайковского, и желающих попасть на разрешённую акцию - буквально руками перебрасывали из галереи в сторону памятника Маяковскому полицаи, деружившие там с утра. Полицаи изрядно воняли - попробуй-ка отстоять такую вахту в полной экипировке. К моменту появления граждански активных там - охранители буржуйского правопорядка были уже и голодны, и усталы, и злы. Вот один такой, взяв меня едва ли не за лопатки (вот там-то и порвалось) и осуществил перенос из недозволенного коридора в дозволенное пространство. Американская вещица не выдержала такого напряга - а ведь мама специально везла оттуда, это вам не секонд-хэнд...

Что было дальше - заcтавило забыть всё предыдущее. На глазах "гражданского наблюдателя" Венедиктова и, кажется, ещё парочки знакомых мне лиц - довязывали другороссов, а Лимонова уже увезли. Происходило это там, где теперь деревья в кадках посадили. Деревья из Германии везли, кстати. И вот, седое "хиппи волосатое", улыбаясь чем-то своему, гэбэшно-вспоминательному из 80-х - наблюдали за справной работой полиции по задержанию митингующих (точнее, пытающихся) на недозволенной территории - а рядом, в паре шагов шёл под триколорами митинг Алексеевой и Ко (Яшин там что-то медленно втолковывал про "мы добились"), где потом, под занавес Катя Гордон сказала красивых слов от души несколько и, кажется, то ли спела, то ли стишок прочла... Всё, происходящее сегодня, но в иных масштабах - напоминает мне тот октябрьский день 2010-го. Кремль бряцает официозом, навалисты размазывают слезами свой триколор на щёчках - "ах, тоталитраизм чекистов вокрук"... Дозволенный "праздник" по позорному поводу машет сарафанами республик и триколорами - на ТВ и на местах, а в столицах трещат гражданские шкуры, работают "демократизаторы", чадят автозаки, составляются протоколы. "Россия, которую потеряли" разок, а второй раз потерять сложнее (попытка 2012-го была явно слабовата). Правящий класс покрепче держит власть: Советы оставили материальную базу понадёжнее царской. Но сползает шкура "легитимности" с трубопроводного скелета того, во что СССР превратили либералы и силовигархия за 90-е и 00-е. И ни Навальный, ни кто-либо из либеральной оппозиции не в состоянии системно переломить ситуацию. А нас, большевиков, маловато, но мы - могли бы...

Д.Ч.

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