В Москве задержано уже около тысячи оппозиционеров, среди них Яшин, Галямин, Навальный

На 17:40 по данным "Дождя", в Москве задержаны уже 800 человек. Среди них - Илья Яшин и муж Юлии Галяминой, его при задержании сильно избили, разбили очки, а саму Юлию, муниципального депутата Москвы, омоновец ударил по лицу и вытолкнул из автозака, подальше от мужа.

Как сообщают очевидцы, в столице на Тверской ОМОН выхватывает из толпы случайных людей и ведет в автозаки. В Петербурге ОМОН берет людей в кольцо, и тех, кто оказывается внутри, забирают в отделения, передает "Эхо Москвы".

Над центром летает и снимает происходящее тёмно-зелёный частный вертолёт американской модификации, до этого он появлялся только 26 марта - то ли спецслужб, то ли пропущенных в эту недоступную зону навалистов ареднованный или личный вертолёт...

В Москве активные задержания участников протестных акций идут на Тверской улице, где с 14:00 проходит несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандируют лозунги и не держат плакаты. Между тем на проспекте Академика Сахарова, где оппозиция первоначально намеревалась провести свой митинг, собрались противники законопроекта о реновации. Среди них задержана колонна левых активистов с транспарантом "Долой правительство капиталистов!"

На антикоррупционной акции, по последним данным, задержано так же четверо активистов ОКП, пошедших митинговать частным порядком, ЦК ОКП сейчас предпринимает усилия для их освобождения.

Новости по теме:

День России без СССР превращается в день ударника-полицая

В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайками свистят, столица сырьевой империи пока отстаёт

Кремлёвские крысы требуют не раскачивать корабль, а то миллиардеров в Георгиевском зале подташнивает