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Московский листок

В Москве задержано уже около тысячи оппозиционеров, среди них Яшин, Галямин, Навальный

Опубликовано 12.06.2017 в разделе комментариев 3

москва протесты либералы навальный оппозиция
В Москве задержано уже около тысячи оппозиционеров, среди них Яшин, Галямин, Навальный

На 17:40 по данным "Дождя", в Москве задержаны уже 800 человек. Среди них - Илья Яшин и муж Юлии Галяминой, его при задержании сильно избили, разбили очки, а саму Юлию, муниципального депутата Москвы, омоновец ударил по лицу и вытолкнул из автозака, подальше от мужа.

Как сообщают очевидцы, в столице на Тверской ОМОН выхватывает из толпы случайных людей и ведет в автозаки. В Петербурге ОМОН берет людей в кольцо, и тех, кто оказывается внутри, забирают в отделения, передает "Эхо Москвы".

Над центром летает и снимает происходящее тёмно-зелёный частный вертолёт американской модификации, до этого он появлялся только 26 марта - то ли спецслужб, то ли пропущенных в эту недоступную зону навалистов ареднованный или личный вертолёт...

В Москве активные задержания участников протестных акций идут на Тверской улице, где с 14:00 проходит несогласованная с властями антикоррупционная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, полицейские "выдергивают" из толпы людей, даже если они не скандируют лозунги и не держат плакаты. Между тем на проспекте Академика Сахарова, где оппозиция первоначально намеревалась провести свой митинг, собрались противники законопроекта о реновации. Среди них задержана колонна левых активистов с транспарантом "Долой правительство капиталистов!"

На антикоррупционной акции, по последним данным, задержано так же четверо активистов ОКП, пошедших митинговать частным порядком, ЦК ОКП сейчас предпринимает усилия для их освобождения.

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Всего комментариев к статье: 3
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воинствующие обыватели против бандитов
прохожий написал 12.06.2017 19:15
Видел как-то приезжего веселого с волги. Он с ментами пошел на базар - грабить бабок. Ой-ей-ей кричали бабки - берите что хотите и уходите. Так прикольно - говорил волжанин - погуляли и ничего нам за это не было.
Угадайте сколько таких в московской ментовке.
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не лечится
это написал 12.06.2017 18:40
Мотя,вы с Дашей совсем свихнулись?!
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Re:
Truzadrott написал 12.06.2017 18:28
Митина молодца. Люди, вышедшие на сегодняшние митинги против коррупции, "стадо". А ведь из них далеко не все являются сторонниками Навального...
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