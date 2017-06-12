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Московский листок

Навального вывели из под административного наказания превентивным арестом

Опубликовано 12.06.2017 в разделе комментариев 0

митинг навальный арест
Навального вывели из под административного наказания превентивным арестом

Навального задержали в подъезде его дома, когда он собирался пойти на митинг. За ним приехали восемь полицейских. Против него намерены составить протоколы по статьям «повторное нарушение правил организации митингов» и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Что касается "неповиновения", то это стандартная формулировка, которую вставляют всем, даже тем, кто не сопротивлялся и даже не имел такой возможности. Например, человека избивают, а потом ему же "шьют неповиновение".

Не известно, сопротивлялся ли Навальный, но при грамотной защите это обвинение в суде может и рассыпаться.

Что касается нарушения правил организации митинга, то стоя в своем подъезде Навальный никак сделать этого не мог. Возможно, он сделал это раньше через интернет, но тогда где было основание к задержанию в подъезде?

То есть при грамотной защите и эта претензия наталкивается на встречную претензию о необоснованном задержании. В конце концов, Навальный может заявить, что шел на проспект Сахарова, куда обязан был явиться как заявитель и организатор. Но полиция воспрепятсовала ему в исполнении нормы закона.

- У меня есть неприятное ощущение, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - что полиция сознательно вывела Навального из под административного наказания. Зачем? Может быть затем, чтобы он мог и дальше продолжать ту же деятельность, не опасаясь "прецедента Дадина". А молжет быть, чтобы его все заподозрили в сговоре с властями. Полицейская провокация - это большое искусство... Григорий Гапон в свое время дорого заплатил за подобную неопределенность.

 



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