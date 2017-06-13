Социализм приказал долго жить

Прошло 27 лет с того момента когда состоялся последний 28 - ой съезд КПСС. За это время Россия превратилась в Союз Советских Социалистических Республик с высоким потенциалом образования и науки. Страна уверенно заняла второе место в мире по экономическому развитию. С каждым годом улучшалось материальное положение народа. Сокращалась преждевременная смертность населения, росла рождаемость, человек мог в один день попасть к врачу и не надо было ехать за тридевять земель в поисках доктора или поликлиники. В шаговой доступности были родильные дома и детские сады. Мамы с малолетними детьми не опасаясь гуляли вечером на детских площадках или на придомовых территориях. Большинство населения не знало адвокатов и не было нужды обращаться в Москву. Все жизненные вопросы решались на производстве.

В восьмидесятые годы иногда люди стали обращаться в партийные комитеты местной власти. Начиналась почти открытая подготовка к развалу страны.

Наконец Союза не стало, венец тому расстрел Советской власти доблестными вооружёнными силами СССР. Не надо думать, что расстреляли обычные солдаты. Они исполнители, а кто отдал приказ расстрелять действующую власть? Конечно это президент Ельцин, однако до сих пор нет расследования. В этом заинтересована нынешняя власть. Именно Ельцин и привёл нынешних руководителей государства. Добровольно они расследовать не будут. Казалось бы этим должны заняться действующие коммунисты, тем более они имеют в Государственной думе 42 мандата.

С 1993 года существует Коммунистическая партия Российской Федерации, которая недавно провела 17 съезд партии. Коммунисты -Ленинцы за 28 съездов превратили Россию из лапотной в развитую передовую державу, а нынешние коммунисты, которые уже давно отошли от позиций марксизма, превратились в статистов. Фракция КПРФ якобы ведёт борьбу с властью с помощью парламента. Фактически никакой борьбы нет, они уже дано скатились на путь оппортунизма. На словах ведут борьбу, а на деле согласны с политикой власти.

В газете "Правда" № 51 помещён "Политический отчёт ЦК XV!! съезду КПРФ. Очевидно для того, чтобы коммунисты своевременно ознакомились с деятельностью партии от предыдущего съезда и пришли на очередной съезд с конкретными предложениями. Через 9 дней после публикации проходит очередной съезд и лидер коммунистов зачитывает тот отчёт, который был заранее опубликован. Зачем? Пустая трата времени. Надо было предложить большинству выступить по отчёту. Однако критических выступлений не оказалось.

Фактически отчёт превратился не в политический, а в статистический. Народ живёт в нищете и нет никакой перспективы ни в отчёте Медведева перед депутатами, ни в отчёте Геннадия Андреевича. Сидящие в зале не думаю, что они озаботились перспективой. Среди приглашённых нищих нет. Это подтверждает и состав партии. Партия большевиков задумывалась В.Лениным, как партия рабочих и крестьян. Таковой она и была в первые годы, что позволило создать великое государство. Теперь партия под руководством Геннадия Андреевича превратилась в партию буржуазии. Рабочих всего 14 процентов. И кто они? Это белые воротнички. Как правило руководители первичных ячеек. Крестьян вообще нет. Их считают аграриями, которых чуть больше 6 процентов. Это тоже партийные чиновники. Например, Харитонов в думе считается аграрием. Далее есть служащие, безработные, учащиеся, инженерно-технические сотрудники, творческая интеллигенция, предприниматели, руководители предприятий. Посмотрел на проценты и показалось, что это не 100 процентов. Складываем проценты и получаем 57,3. А где 42,7 процентов и кто они? Вопрос без ответа. И сидящие в зале не спросили Г.Зюганова. Наверное депутаты различных уровней, которые к производству и сельскому хозяйству не имеют никакого отношения. Вот поэтому партия перестала быть рабочих и крестьян.

Докладывая лидер в сотый раз говорит об опыте ленинско-сталинской модернизации, о современном капитализме, о лучшем мире, о кризисе капитализма, о том, что КПРФ - за трудовой народ и конечно о борьбе за власть. Называет ключевые признаки политического режима в России. По его мнению их семь. Подводит итог: "Делать ставку только на выборы - наивно". Приехали, дальше бетонная стена. А ведь за год до выборов в парламент говорил о выборах и наверняка думал, что КПРФ наберёт большинство. Таким итогом Геннадий Андреевич поставил точку в своей карьере, но главное в жизни КПРФ и народа. Никакого улучшения не будет. Если сам лидер говорит, что на выборы надеяться не надо, то в следующих коммунисты вылетят из думы окончательно. Более того США наращивает военное присутствие по периметру наших границ и бюджет армии почти в три раза больше бюджета всей России. Куда нынешняя власть привела страну при молчаливом согласии коммунистов. Лидер на съезде оправдывает провал выборов в Госдуму. По его мнению выборы были превращены в специальную операцию против российского общества. А где Г.Зюганов видит общество? Его нет, общество властью и коммунистами раздроблено на группы по толщине карманов. 42,7 процентов коммунистов кого представляют и чем они заняты? 22 миллионов рублей руководство партии выделяет в регионы на поддержку местной партийной элиты. И что они сделали для народа? Более того партия существует в основном на бюджетное финансирование. Поэтому ни в одном докладе Г.Зюганов не упоминает провальную политику проводимую президентом внутри страны. А от внутренней политики зависит и внешняя. На днях М.Делягин доложил народу о том, что в России за время бандитского капитализма закрыто более 360 тысяч крупных предприятий. Обрадовал народ, радуются этим и коммунисты. Они то жить стали лучше. Если бы они нищенствовали, то не сидели бы сложа руки, а шли в народ и работали с ним. Меня удивляет поведение коммунистов фракции КПРФ. Чем они заняты? Бестолковыми отчётами, пленумами, съездами, поддержкой групп, которые для пиара выходят на улицу, да так выходят, чтобы их никто не видит. Фактически митингов и демонстраций против власти нет и не предвидится. А коммунисты живут и не забывают чиновников в регионах. Партия есть, а на деле её нет. Коммунисты хотя бы один раз отчитались перед избирателями за результаты работы? Все депутаты, в том числе и коммунисты люди вольной профессии. Засели в думе намертво. Замена при выборах зависит полностью от властных структур. Депутат позволил из себя сделать пешку.

Иногда лидер делая доклад или публикуя статью говорит и пишет о том, что Путин дал указание правительству а оно не выполняет. Например, по майским указам. Много он давал указаний и поручений. Не закрывать сельские медицинские учреждения, а наоборот оснащать современной техникой, признавал, что Абрамович с ныне покойным Березовским воровали миллиарды в России, повысить зарплату медикам и педагогам и так далее. Фактически ничего не сделано. Читатель, в том числе и Г.Зюганов представьте себе, что вы большой чиновник даёте поручение своему подчинённому, а он молча не выполняет. И так постоянно. Что бы вы сделали? Нагнали бы поганой метлой. А почему президент держит Д.Медведева? Ведь сегодня уже дети младших классов знают, что из него нет и никогда не будет руководителя правительства. И ведь министры таковые. Думаю, что всё, что говорит президент и даёт указания это пиар чистой воды. Он понимает, что выполнить их при такой экономике невозможно. Однако Г.Зюганов никогда об этом не говорит. Почему? Да потому что финансирование партии зависит только от президента.

Откуда взять деньги для развития экономики страны? Большая часть предприятий закрыты. 30 процентов трудоспособного населения выведена из налогового бремени. Но они как - то живут, правда и умирают чаще. А поток долларов за рубеж продолжается. Олигархи наварились за год на 100 миллиардов долларов. Разве это экономика? А фракция КПРФ всё борется и никак не может победить. Только они сами не знают с кем борются.

Читаешь доклад Г.Зюганова и плакать хочется от бессилия. В повестке дня партийного форума - пять вопросов. Кто интересуется работой коммунистов тот прочитал доклад. Повторять нет смысла. В конце работы съезд принял резолюции, заявления и обращения. "Продолжить дело Великого Октября" и так далее. И где это дело? Ну хоть что нибудь коммунисты сделали продолжая дело Великого Октября? При этом съезд провели как будто они являются руководителями России. Отчёты, изменение устава, выборы. И что дальше? При нищем народе Г.Зюганов возродил Ленинскую премию. Действительно Геннадий Андреевич живёт совершенно в другой стране. А какова сумма этой премии? Секрет. А кто получает премию? Наверное не нищие товарищи. А не лучше ли на эти деньги создать фонд для тех рабочих, которые выступают против воровской власти и за это лишаются работы. Я много раз писал об этом, но кто слушает нищих тем более пенсионеров. Геннадий Андреевич создаёт отдельное государство в государстве. Ленинские премии, награды, финансирование региональных партийных элит. А народ как жил в нищете так и будет дальше нищенствовать и никого это не волнует. Партийная элита как и чиновники партии власти бесятся от доходов заработанных не известно за какие заслуги.

В последних статьях, на пленумах, а теперь и на съезде Геннадий Андреевич нашёл тему для разговора. Пример С.Левченко - губернатора Иркутской области при котором производство выросло на 6 %. И что народ стал жить лучше. Зарплата выросла, медицина стала доступна и бесплатная, квартиры предприятия выдают рабочим тоже бесплатно. Что изменилось? Может воровать стали меньше, но политику правительства Левченко не изменит, да и Геннадий Андреевич тоже не собирается что либо менять. Миллионы гектаров леса сгорело и горит, но об этом Зюганов не вспоминает. Лето ещё не началось, а что будет дальше? И Левченко бессилен, что либо изменить в охране лесов. А ежегодные наводнения даже там где коммунисты имеют своих представителей во власти. И ничего не меняется. В правительстве сидят временщики и никто их не трогает.

Послушаешь тусовки на телевидении, радио с Норкиным, Бабаяном, Соловьёвым и слышишь от учёных, политиков, продвинутых депутатов, что мир сошёл с ума. Фактически не мир, а чиновники, которые правят миром. Народ стал жить как - то отдельно от чиновников власти. Не ходят на выборы. В Англии действующая власть проиграла выборы, а во Франции наоборот. А что это даёт миру? Ускоряет события к войне. Здравомыслящих людей во власти нет ни в одной стране. А разве в России не так? Ведь внутренняя политика влияет на политику внешнюю. Россия нищая поэтому США ищет партнёров, которые могут спровоцировать войну. На данном экономическом этапе Россия не выдержит никакой войны за исключением ядерной, но это будет концом всего. России не будет, не будет и других стран. Тот кто останется пожалеет об этом. Человек будет медленно гнить. Так какой же выход? Вернуть второй бюджет в страну. Бросить миллиарды воровским путём вывезенные из России на производство, медицину, образование. Будем экономически сильным государством, только это предотвратит войну. Неужели коммунисты этого не понимают? Это говорит о том, что мир сошёл с ума. Не мир, а конкретные люди, которые на нищете народа зажирели.

Кроме разговора что нибудь делается коммунистами для улучшения жизни народа? Ничего. По мнению лидера ставку на выборы делать не надо и тут же говорит: "Активнее использовать участие в выборах для наращивания влияния, пропаганды своих идей и привлечения новых сторонников. Сегодня КПРФ должна резко активизировать работу в массах, быть в авангарде протестного движения". А что делали коммунисты фракции с 1993 года? Только сейчас дошло, что надо работать в среде рабочих, крестьян, пенсионеров. Они ведь лучше знают СССР. Их надо привлекать для работы с молодёжью. Не генералитет, а простых рабочих. Именно генералитет и предал Советскую власть. Так что они ничего дельного сказать молодёжи не могут. Надо было ставку делать в 1993 году на простого человека, который создавал Великое государство. При этом не забывать рассказывать о предательстве высшего руководства страны, некоторые из которых царствуют и сейчас.

А всё таки на выборы ходить надо и голосовать головой, а не ногами. А вдруг выиграем. Однако в выборном процессе есть большое "НО". Народу не дают выдвинуть кандидата. Всё решает Кремль. Возможно коммунисты выдвинут своего кандидата. Вот тогда и надо идти на выборы всем без исключения. Может нам повезёт. Президенту уже иностранные журналисты задают вопрос: "Не хотите стать царём?" Он уже царь. Восемнадцатый год у власти. И улучшения для народа нет. Нет стабильности и во внешней политике.