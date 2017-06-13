Ну и как вам 27 лет без СССР?

12 июня режим РФ радостно отметил светлый праздник. День разрушения исторической России. День независимости власти от народа. Какие достижения имеем за 27 лет?

Об этом можно почитать в следующих актуальных материалах политзаключенного к.э.н. и журналиста РБК Александра Соколова, автора диссертации на тему коррупции в госкорпорациях "Влияние рентоориентированного поведения на инвестиции российских государственных корпораций" - goo.gl/j79YGR

Уже около 2 лет Соколова держат в тюрьме по сфабрикованному делу об экстремизме по обвинению в мыслепреступлении (инициативе референдума об ответственности власти перед народом), а реально за его антикоррупционные исследования.

1) Мировая держава с эффективной плановой эконокой превращена в зависимую прозападную сырьевую колонию. Несмотря на рост в 10 раз цен на нефть и увеличение объемов выкачки нефти и газа, за счёт чего обеспечена видимость товарного изобилия и благополучия, до сих пор не достигнут уровень производства РСФСР 1990 года.

http://igpr.ru/20let

2) Национальные богатства захвачены у народа кучкой олигархов и чиновников и эксплуатируется в их личных интересах. Уровень олигархичности экономики и социального расслоения - на уровне стран третьего мира, большая часть населения России по-прежнему живёт в бедности и нищете.

http://igpr.ru/oligarchs

3) Существование большинства народа России в бедности и нищете - главная причина демографических потерь, уже превысивших потери СССР за время Великой Отечественной войны

- Потери народа России за 20 лет превысили 30 млн человек

http://igpr.ru/20let

- Исследование РБК: как вымирают российские города

http://www.rbc.ru/…/soc…/22/01/2015/54c0fcaf9a7947a8f1dc4a7f

- Исследование РБК: почему вымирают российские города

http://www.rbc.ru/…/soc…/17/03/2015/5506d6979a79471b5dcfdcee

- Исследование РБК: самые богатые и самые бедные города России

http://www.rbc.ru/…/soc…/13/04/2015/552a6a419a79471fcb568dc8

4) В результате безответственности чиновников выстроена коррупционная вертикаль власти, не способная на эффективные решения

- Кремлевские инсайдеры: кто управляет экономикой России

http://igpr.ru/node/3588

- Расследование РБК: кто и как заработал на космодроме Восточный

http://www.rbc.ru/…/soc…/06/07/2015/55958a469a794774f0921542

- Исследование РБК: сколько в России чиновников и много ли они зарабатывают

http://www.rbc.ru/econom…/…/10/2014/543cfe56cbb20f8c4e0b98f2

- Олимпийская коррупция в государственной корпорации «Олимпстрой» - уже украдено более $27,6 млрд

http://igpr.ru/olimpijskaja_korrupcija

- Инсайдерский контроль в государственной корпорации "Ростехнологии"

http://igpr.ru/articles/insajderskij_kontrol_rostehnologii

- Изъятие инсайдерской ренты в госкорпорации "Росатом" привело к росту плановой стоимости АЭС на 46%

http://igpr.ru/…/izjatie_insajderskoj_renty_v_goskorporacii…

- В "Роснано" более 25-35% средств изымается в виде ренты инсайдеров

http://igpr.ru/art…/v_rosnano_bolee_25_35_sredstv_izymaetsja

- Исследование РБК: Россия проигрывает космическую гонку Китаю

http://www.rbc.ru/econom…/…/06/2014/57041ecf9a794760d3d3fa98

5) Для сохранения олигархического капитализма и украденных богатств устроено полицейское государство с системой подавления свободы слова и мысли и псевдопатриотической пропагандой. Демократия уничтожена в зачатке. Воля 78% граждан СССР на референдуме о сохранении Союза - растоптана. Законный Верховный Совет и защитники Советской Конституции и их защитники во время фашистского майдана в октябре 1993 - расстреляны. Идея референдума и оценки избирателями итогов работы президента и депутатов - объявлены экстремизмом (дело ИГПР "За ответственную власть", по которому преледуют писателя Юрия Мухина, журналистов Александра Соколова, Валерия Парфенова, подполковника ВВС Кирилла Барабаша). Сотни граждан сидят в тюрьмах по политическим мотивам при полном замалчивание продажных СМИ.

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