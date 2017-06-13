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Московский листок

Долгожданный безвиз украинцам оказался не больно-то и нужен...

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 2

украина ес безвиз
Долгожданный безвиз украинцам оказался не больно-то и нужен...

Более 2,5 тысяч украинцев пересекли границу стран Евросоюза почти за двое суток, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

«По состоянию на 18:00 2555 украинцев воспользовалась безвизом... Если сравнивать цифры, то существенного увеличения количества людей мы не видим. За 10-11 июня здесь вообще нет увеличения, так как на выходные пассажиро-транспортный поток снижается. В общем, динамика роста пассажиро-транспортного потока — примерно на 7%», — сказал Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

- Для сорокамиллионной страны цифра вполне ничтожная, - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - И ведь так ждали этого безвиза, ради него столько жертв и потерь... Впрочем, ответ понятен - европейский туризм сегодняшним украинцам не по карману. За визу, конечно, не платить, но все равно выходит накладно. Денег нет у людей. Хотя есть, наверно, и довольно обеспеченные люди, для которых это благо - благо. Ну там как у бывшего одессита Жванецкого: "Мне в Париж по делу, срочно!" Видно, пока дел в Париже у украинцев немного... Кстати, некоторым "безвизовым" громадянам во въезде в Евросоюз еще и отказывают. И так тоже бывает. Но все равно перемога...

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!Q!Q!QTO-JASENPENBOG!!!& написал 13.06.2017 00:53
" И ведь так ждали этого безвиза, ради него столько жертв и потерь... "
- Таки кастрюлеголовые Гордые Укры -таки не первые в этом деле! Таки недоделанные ублюдки с ником "советская интеллигенция" многого таки ждала от долбостройки, демократизации, открытия страны для "западных ценностей"... Таки страна, которая дала самое лучшее образование именно ублюдками и сделала это, по сути - рагульское, склонное к "карго-культу" бы-дло - таки "элитой" и "инженерами душ человеческих" - то таки это бедная страна... Очень бедная! То таки да...
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пусть
улучшают написал 13.06.2017 00:14
породу Евросоюза а то черных из Лимпопо там перебор.
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