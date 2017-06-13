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Московский листок

Залежалая "Правда" партии Зюганова

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 2

зюганов "правда"
Залежалая "Правда" партии Зюганова

Дня два назад слышу стук в окно. Не верю ушам - нет у меня в этом городе таких знакомых, кто мог бы вот так запросто стучать мне в кухонное окно. Да и двор не проходной, калитка, замок с цифровым кодом...

Под окном незнакомый мужик, вежливо просит подсказать ему код от двери подъезда.

- Мне газеты разложить, не реклама...

Спасибо, говорю, не надо.

Но спустя время обнаруживаю в своем почтовом ящике, как и во всех соседских, торчащую цветную газету "Правда". Присмотревшись, вижу - "информационный бюллетень ЦК КПРФ". Это то есть во что выродилась великая газета под руководством партии Зюганова.

Номер явно на 1-9 мая - сейчас уже середина июня (впрочем, отпечатано в Ростове 2 июня).

На первой странице фото с Зюгановым и передовица авторства, конечно, товарища Зюганова.

Вторая полоса - подборка "Партия во главе борьбы". С кем, за что? Ну борьбы, в общем...

Третья полоса - статья с пресс-конференции иркутского губернатора Левченко, но с фотографией Зюганова крупным планом и где-то в глубине сам Левченко... И еще статья про "красного мэра" Локтя.

Четвертая полоса про прием в пионеры - там две фотографии, и на обеих Зюганов, крупным планом и в толпе новопринятых юных ленинц зюгановцев.

Пять статей - вся газета. Мне как человеку, имевшему отношение к "Правде", как-то даже больно стало. Нехорошо. В свое время уже покойный главный редактор "Правды" Александр Ильин говорил, что Зюганов сделает из великой газеты с мировым именем - издание Савеловского вокзала. Но товарищ Зюганов превзошел - теперь это... даже не знаю, как и назвать.

Понятно, что продать это творчество умственно отсталых невозможно. Но, как видим, и раздать бесплатно получается с опозданием в месяц - не берут и даром.

А сегодня - опять в моем почтовом ящике номер "Правды". Стараются, разносят. Тот же "майский" номер...

Анатолий Баранов

г.Таганрог



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Всего комментариев к статье: 2
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такая
Зюганогулина, написал 13.06.2017 01:13
понимаешь.
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Жалко "Правду"
А.Головенко, журналист написал 13.06.2017 00:26
Анатоль, это, наверно, разносили спецвыпуск "Правды", коими то и дело балуется зам.президента по работе с КПРФ г-н Зюганов
Но и в этом случае он не должен состоять из пустых саморекламных статеек.
Помнится, спецвыпуск "Правды" в наше время - это был "концерт" забойных, острокритических статей. Попасть в "спецвыпуск" было ваще-то большой честью, поскольку он шел нарасхватПомнится, Именно в спецвыпуске я написал заветную статью о том, как за фельетон "Коммерсант разбушевался" от ноября 1987 года меня 8 месяцев преследовал не кто-нибудь, а всесильный член Политбюро, правая рука Горбачева академик А.Н.Яковлев
По доносу героев фельетона проходимцев Почуевых он колотил комиссию ЦК из 5-6 человек, которая должна была доказать "ошибочность" моего фельетона, а меня вместе с первым секретарем Серпуховского горкома КПСС А.Волковым объявить "врагами перестройки"
Спас противник Яковлева тоже член Политбюро Егор Лигачев. Он первым увидел итоговую справку комиссии ЦК и написал на 1-й стр: "Правда" выступила правильно. Такие кооперативы только позорят кооперативное движение"
Вот такие были спецвыпуски, понимаешь...
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