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Московский листок

"Человечный Путин" в изложении самого Путина

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 0

"Человечный Путин" в изложении самого Путина

Путин очень любит внуков и гордится своими дочерями, рассказал он американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме, который вышел на телеканале Showtime. По словам президента, он также много общается со своим зятьями.

Путин отметил, что его дочери не занимаются политикой или крупным бизнесом, их деятельность связана с наукой и образованием.

Об этом "событии" пишут сразу больше полусотни СМИ, если верить Новостям Яндекса. Видимо, это реакция на наше очень простое замечание.

Мы практически ничего не знаем о человеке, который правит нами 17 лет

Ну а чем еще объяснить, что нам со всех углов рассказывают про кино, которое мы и сами можем посмотреть - оно для нас и снималось, надо полагать, задорого. Народ России сам оплачивает свое оболванивание.

Однако Стоун снимал фильм долго, начал давно и переделывать не станет из-за такого пустяка, как общественное мнение. Поэтому в фильме Путин рассказывает про свою семью, а ведь можно было и показать - как человечный Путин играет со своими внуками, как человечный Путин болтает со своими дочерьми и спорит с зятьями... Кино ведь показывает, рассказывает обычно радио.

Но показывать, похоже, нечего...

А.Б.

 

 

 



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