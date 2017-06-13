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Московский листок

Свободу Навальному! Свободу всем узникам кремлевского PR!

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 2

суд навальный
Свободу Навальному! Свободу всем узникам кремлевского PR!

Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призывы к несанкционированной акции в центре столицы, а также за неповиновение правоохранительным органам. Оппозиционер обвинялся в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (часть 8 статьи 20.2 КоАП) и «неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» (19.3 КоАП).

В ходе заседания Навальный потребовал отвода судьи, заявив, что он сомневается в её беспристрастности.

- Ну может и зря сомневается, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ничего личного, только бизнес... Я уже говорил, что полиция превентивным арестом вывела Навального из-под административного преследования - нельзя судить за намерения, нужны противоправные деяния, а вот из-то совершить полиция и не позволила.

Навального вывели из под административного наказания превентивным арестом

- Общественность обиделась, - продолжил Анатолий Баранов. - Однако суд назначением абсолютно необоснованного наказания реабилитировал и полицию, и Навального. Однако, как и большинство решений по подобным делам, оно не правовое и даже не политическое - есть ощущение, что судами в данном случае руководят из соображений PR. По-моему сегодня каждый проходил через это, и не по одному разу. Кроме совсем молодых людей, задержанных вчера - это полезно, злее будут. Ну а Навальный, конечно же, будет оспаривать это решение суда в более высокой инстанции, хотя навряд ли успешно - но при желании можно дойти и до Европейского суда, там точно такую туфту за приговор не признают. Хотя 30 суток, видимо, придется отсидеть. Неприятно, но Удальцов в свое время отсидел суммарно больше 120 суток в течение года по разным подобным административным делам. Разница только в том, что он и сегодня сидит, уже как "грузинский шпион" или что-то там такое, невнятное - срок только внятный получился. А у Навального все пока вполне убедительно, и при этом не слишком ужасно - из политической жизни "сутками" не устраняют, скорее наоборот.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 2
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пока
не введенному написал 13.06.2017 10:16
Навальный получил 30 суток ареста!Товарищ Баранов,не желаете присоединится?Это бы очень способствовало повышению вашего рейтинга!А уж какой бы был PR!
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А ходырь за смуту много подкидывает....
хи-хи написал 13.06.2017 09:39
А что так на маленький срок подержат.... надо побольше Ходырь чай за смуту много подкидывает....
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