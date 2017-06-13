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Московский листок

Путин признался, что не хотел остановить приватизацию 90-х

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 3

Путин признался, что не хотел остановить приватизацию 90-х

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" заявил, что не останавливал приватизацию в России, но старался придать ей более справедливый характер.

"Я не останавливал приватизацию. Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами", - цитирует президента ТАСС.

По его словам, "утеря государственного контроля над некоторыми стратегическими отраслями привела к их развалу". "Моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а в том, чтобы придать ей более системный и справедливый характер", - подчеркнул он.

По словам Путина, олигархам было сказано, что на их собственность никто не посягает. "Закон есть закон. Это тоже одно из правил. Я об этом представителям большого бизнеса сказал. Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", – сказал он.

По его словам, "многие представители бизнеса - подавляющее большинство - вписались в эти правила". "Они вполне всех устроили, - добавил Путин. - Вы знаете, кому это не понравилось? Это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Вот этим - не понравилось, но это - единицы".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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незаконно приватизировано-но итоги приватизации законны! странная логика
замкадыш написал 13.06.2017 10:15
И потом-как ни крути,приватизация привела к перманентной катастрофе экономики.Пока не будет национализации,ни о каком выходе из катастрофического распада страны не выйти.Ну никак.
Только НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ. Это и ежику понятно.Пу не ежик,
гораздо проще.
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Что с возу упало - не вырубишь топором...
Товарищ Кац написал 13.06.2017 10:03
Князь Прохоров-Куршевельский лет 5 назад поразил меня просто убийственной откровенностью в телеинтервью: "МЫ (читай-олигархи)НИЧЕГО НЕ УКРАЛИ. МЫ ВЗЯЛИ ТО, ЧТО ОКАЗАЛОСЬ БРОШЕННЫМ, НИКОМУ НЕ НУЖНЫМ..." Как-то так.
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(без названия)
яЙЙя написал 13.06.2017 09:54
Возможно, гастролирующий "режиссер Стоун" никогда не слышал ни про Марину Салье, ни про ее комиссию... с гастролера какой спрос? Но кино вроде как собираются показывать в Путлерстане... надежда на то, что никто ничего не помнит?
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