Путин признался, что не хотел остановить приватизацию 90-х

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" заявил, что не останавливал приватизацию в России, но старался придать ей более справедливый характер.

"Я не останавливал приватизацию. Я просто постарался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами", - цитирует президента ТАСС.

По его словам, "утеря государственного контроля над некоторыми стратегическими отраслями привела к их развалу". "Моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а в том, чтобы придать ей более системный и справедливый характер", - подчеркнул он.

По словам Путина, олигархам было сказано, что на их собственность никто не посягает. "Закон есть закон. Это тоже одно из правил. Я об этом представителям большого бизнеса сказал. Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность", – сказал он.

По его словам, "многие представители бизнеса - подавляющее большинство - вписались в эти правила". "Они вполне всех устроили, - добавил Путин. - Вы знаете, кому это не понравилось? Это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Вот этим - не понравилось, но это - единицы".