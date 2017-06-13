Россияне стали еще меньше тратить в магазинах

Средняя сумма, которую россиянин тратил за один поход в магазин в мае 2017 года, составила 512 рублей. Такие данные получил исследовательский холдинг Ромир в ходе недавнего исследования. Как отметили эксперты, в мае средний чек уменьшился сразу на 12 рублей (2,3%) относительно апрельского значения в то время как в январе –апреле он ежемесячно терял по 2-3 рубля. Относительно мая прошлого года, когда чек равнялся 497 рублям, он соответственно прибавил 25 рублей или 5%. Таким образом, в годовом выражении чек вырос и даже преодолел уровень официальной накопленной за период инфляции в 4,1%.

В Москве средний чек продолжил в мае снижение опустился до отметки в 677 рублей после 689 в апреле. То есть его динамика составила -1,7%. В годовом же выражении чек в столице вырос на 4,2%, что почти совпадает с годовой инфляцией.

В Санкт-Петербурге средний чек прибавил к апрельскому значению в 698 рублей 2,5%, достигнув, таким образом, отметки в 716 рублей. В годовом выражении этот показатель в северной столице вырос на 17,4%.

В остальных миллионниках средний чек в мае не изменился относительно апреля, а за год прибавил 2%