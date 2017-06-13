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Московский листок

Путин заявил, что его дочери далеки от политики и "крупного бизнеса"

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 0

Путин заявил, что его дочери далеки от политики и "крупного бизнеса"

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну заявил, что его дочери занимаются наукой и образованием и не связаны с политикой и "крупным бизнесом". "Они не занимаются политикой, не занимаются никаким крупным бизнесом. Они занимаются наукой, образованием. Я ими горжусь", - сказал президент РФ. По его словам, он иногда дискутирует с ними и зятьями, и их мнения не всегда совпадают. "Бывают и отличные (мнения). Мы не спорим, мы, скорее, дискутируем", - отметил Путин.

Напомним, у президента две дочери — Мария и Катерина. До недавнего времени информации о том, чем они занимаются и где живут, почти не было. В 2011 году на встрече с журналистами он сообщил, что одна из его дочерей изучает биологию, вторая - японский язык и историю. Позже в интервью в интервью ТАСС Путин заявил, что его дочери живут в России, и он встречается с ними "один или два раза в месяц".

СМИ сообщали, что старшая дочь президента - Мария носит фамилию своего мужа, подданного Нидерландов Йоррита Фаассена. Она окончила МГУ и занимается научной карьерой в сфере эндокринологии.

Младшая дочь президента Путина Катерина, по данным агентства Reuters, носит фамилию Тихонова, руководит проектом "Иннопрактика" при МГУ, возглавляет международный комитет всероссийской Федерации акробатического рок-н-ролла и является супругой 35-летнего миллиардера Кирилла Шамалова.

Известно, что в 2015-2016 годах "Иннопрактика" получила от госкомпаний не менее 877 миллионов рублей. По данным ФБК, фонд Тихоновой получил 452 млн рублей от госкомпаний по контрактам, в том числе 179 млн рублей от "Роснефти", 221 млн рублей от "Транснефти" и 59 млн рублей от "Росатома". Кроме того, в 2015 году "Иннопрактика" получила еще 425 млн рублей в виде целевых взносов, источник которых в документации не раскрывается.

Зять Путина - Кирилл Шамалов является сыном давнего знакомого президента Николая Шамалова. В середине 1990-х годов Шамалов-старший выступил одним из соучредителей дачного кооператива «Озеро» (среди соучредителей был и Путин).

В 2016 году Шамалов- младший впервые вошел в рейтинг Forbes, став самым молодым российским миллиардером (на тот момент ему было 34 года). Он занял 64-е место с состоянием $1,2 млрд. В этом году бизнесмен занял 74-ю строчку, журнал оценил его капитал в $1,3 млрд.

 



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