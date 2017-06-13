Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы признал виновным экс-директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов.

"Суд установил: Реймер совершил мошенничество в особо крупном размере путем хищение финансовых средств из федерального бюджета, с использованием своих должностных полномочий, действуя из корыстных побуждений", - цитирует Интерфакс решение суда.

Суд также признал виновным бывшего заместителя главы ФСИН России Николая Криволапова и директора ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН" (ФГУП ЦИТОС) Виктора Определенова. Оба фигуранта признаны виновными в мошенничестве, а Криволапов также признан виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

По данным следствия, фигуранты дела в 2010-2012 гг. похитили почти 3 млрд руб., выделенных на закупку ФСИН электронных браслетов. При цене в 19 тыс. руб. стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. руб., мобильное устройство приобреталось за 128 тыс. руб.

Ранее прокуратура требовала приговорить Реймера к девяти годам лишения свободы и штрафу в миллион рублей.