Житель Челябинска получил два года условно за репост экстремистских материалов

Нагайбакский районный суд Челябинской области приговорил 19-летнего местного жителя к лишению свободы на два года условно за репосты в социальных сетях экстремистских материалов, пресс-служба регионального УФСБ.

"Нагайбакский районный суд Челябинской области признал 19-летнего местного жителя виновным по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (с использованием телекоммуникационных сетей)" и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - отметили ведомстве.

По данным правоохранителей, осужденный находил в соцсетях экстремистские материалы и затем размещал их на своей странице "Вконтакте".

Какие именно публикации размещал молодой человек в сообщении не уточняется.