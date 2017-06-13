Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Организатор убийства Политковской умер в колонии

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 4

Организатор убийства Политковской умер в колонии

Осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

«Гайтукаев скончался в колонии», — сказал собеседник агентства. По его словам, заключенный страдал рядом болезней.

"Кавказский узел" со ссылкой на адвоката осужденного Елену Харионовскую сообщает, что Гайтукаев умер в ИК-5 УФСИН РФ по Вологодской области 10 июня. По ее словам, в ноябре 2015 года он был помещен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состоянием здоровья.

«Врачи признали его инвалидом второй группы, ему кроме всего прочего был поставлен диагноз цирроз печени. Ему было разрешено дополнительное питание. Те продукты, которые ему были приписаны врачами, я покупала и приносила Гайтукаеву – деньги на эти цели присылали родственники», - рассказала Елена Харионовская.

Племянник осужденного Темирлан Гайтукаев, сообщил изданию, что его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в «Вологодский пятак» и видел гематомы на всем теле. "Но дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам", - сказал Темирлан Гайтукаев.

Напомним, Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Заказчики убийства не были найдены. К пожизненному заключению за исполнение и организацию преступления приговорены Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, организатор слежки за журналисткой, получил 11 лет лишения свободы.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Тоже мне откровение написал 13.06.2017 14:49
Еще одно доказательство, что Россия превращается в фашистскую страну, где Закона нет.....
**************
Что значит превращается? Это когда было иначе?
Ответить
(без названия)
Путина тоже будут бить по печени? написал 13.06.2017 14:47
И когда?
Ответить
(без названия)
А,Каммерер написал 13.06.2017 14:37
Конечно, можно сказать, что этого негодяя не жалко. Заслужил. Но ведь его приговорили(справедливо!) к лишению свободы, а не к пыткам, избиениям и медленному убийству. Еще одно доказательство, что Россия превращается в фашистскую страну, где Закона нет, и является угрозой для своих граждан. За исключением тех, кто входит в кооператив "Озеро".
Ответить
(без названия)
!!QQ!!QQ-TOT-VAMGRIT!!!& написал 13.06.2017 14:12
"Организатор убийства Политковской умер в колонии"
- Таки его вызвали на тот свет - там эта с-ука тоже уже всем надоела... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Хотите ли вы отправить в отставку Собянина как "не соответствующего Москве"?:
Результаты
Интернет-ТВ
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайками свистят, столица сырьевой империи пока отстаёт
В регионах полицаи и казаки уже "вяжут" и нагайкам...
12.06.2017
Как Шарий и Собчак лгут своим подписчикам
Как Шарий и Собчак лгут своим подписчикам
12.06.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Учитель: эксперты не нашли оскорбления чувств верующих в фильме "Маильда" (0)
Кремль не увидел опасности в акциях протеста (0)
Организатор убийства Политковской умер в колонии (4)
Житель Челябинска получил два года условно за репост экстремистских материалов (1)
Экс-главу ФСИН Реймера признали виновным в мошенничестве (1)
Путин заявил, что его дочери далеки от политики и "крупного бизнеса" (1)
Россияне стали еще меньше тратить в магазинах (8)
Путин признался, что не хотел остановить приватизацию 90-х (15)
Свободу Навальному! Свободу всем узникам кремлевского PR! (9)
"Человечный Путин" в изложении самого Путина (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чисто буржуйские митинги
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Где министры разгуливают по улицам
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Не продается! Очень актуальный лозунг
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Встреча с Марком, который Рамон из Рамонс
Дарья Митина Дарья Митина: Oбoнятельнoе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss