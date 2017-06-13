"Организатор убийства Политковской умер в колонии"

Осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Лом-Али Гайтукаев умер в колонии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

«Гайтукаев скончался в колонии», — сказал собеседник агентства. По его словам, заключенный страдал рядом болезней.

"Кавказский узел" со ссылкой на адвоката осужденного Елену Харионовскую сообщает, что Гайтукаев умер в ИК-5 УФСИН РФ по Вологодской области 10 июня. По ее словам, в ноябре 2015 года он был помещен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состоянием здоровья.

«Врачи признали его инвалидом второй группы, ему кроме всего прочего был поставлен диагноз цирроз печени. Ему было разрешено дополнительное питание. Те продукты, которые ему были приписаны врачами, я покупала и приносила Гайтукаеву – деньги на эти цели присылали родственники», - рассказала Елена Харионовская.

Племянник осужденного Темирлан Гайтукаев, сообщил изданию, что его родственник подвергался в колонии избиениям. Он пояснил, что приезжал на свидание в «Вологодский пятак» и видел гематомы на всем теле. "Но дядя тогда сказал, что синяки – это ничего страшного, пройдут. Но его сильно били по печени и по почкам", - сказал Темирлан Гайтукаев.

Напомним, Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Заказчики убийства не были найдены. К пожизненному заключению за исполнение и организацию преступления приговорены Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Экс-сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, организатор слежки за журналисткой, получил 11 лет лишения свободы.