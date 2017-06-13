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Московский листок

Кремль не увидел опасности в акциях протеста

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 0

Кремль не увидел опасности в акциях протеста

Протестные акции не представляют опасность для Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс. "Да нет, проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме, как это предписывается законом, ни для кого никакой опасности не представляет. Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше - это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию", - сказал Песков, комментируя публикации в западных СМИ о том, что протестные акции в РФ являются реальной опасностью для Кремля.

При этом он о отметил, что несогласованные митинги являются опасными для самих участников.

"Опасными являются провокационные проявления. Да, это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан", - отметил Песков.

По его словам, правоохранительные органы сделали все для обеспечения правопорядка в ходе провокационных акций в российских городов, в том числе в Москве.

"В нескольких городах, как вы знаете, в том числе в Москве, к сожалению, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. В данном случае представители органов правопорядка сделали все, что от них требовал закон, для обеспечения этого самого правопорядка", - сказал он журналистам.

Напомним, накануне во многих городах России прошли акции против коррупции. В столице была несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова. В результате в Москве задержали 866 человек, в Петербурге — около 900.

 



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