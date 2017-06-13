Учитель: Эксперты не нашли оскорбления чувств верующих в фильме "Матильда"

Санкт-Петербургский государственный университет завершил экспертизу фильма "Матильда" не наш в нем элементов, оскорбляющих чувств верующих, заявил режиссер Алексей Учитель.

"Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ "нет". То есть нет оскорбления", - цитирует ТАСС режиссера.

По его словам, ранее была проведена экспертиза трейлера фильма, которая также не выявила нарушений. При этом Учитель выразил сомнения, что выводы экспертов смогут урегулировать претензии Поклонской.

"Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской — прим.). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой", - отметил он.

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