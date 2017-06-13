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Московский листок

Учитель: Эксперты не нашли оскорбления чувств верующих в фильме "Матильда"

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 4

Учитель: Эксперты не нашли оскорбления чувств верующих в фильме "Матильда"

Санкт-Петербургский государственный университет завершил экспертизу фильма "Матильда" не наш в нем элементов, оскорбляющих чувств верующих, заявил режиссер Алексей Учитель.

"Здесь серьезнейшая экспертиза, труд на 40 страницах с исследованием каждого эпизода. Вывод в конце: на все девять вопросов, которые задавали прокуратура и Поклонская, ответ "нет". То есть нет оскорбления", - цитирует ТАСС режиссера.

По его словам, ранее была проведена экспертиза трейлера фильма, которая также не выявила нарушений. При этом Учитель выразил сомнения, что выводы экспертов смогут урегулировать претензии Поклонской.

"Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней (Поклонской — прим.). Мы поговорили минут 15, но примирение невозможно, потому что на все мои разумные предложения посмотреть фильм и прочее я видел только какую-то ненависть, у нее резко отрицательный настрой", - отметил он.

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Всего комментариев к статье: 4
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Оскорблены чувства Поклонской
Григорьич написал 13.06.2017 15:59
Какие там чувства верующих может отстаивать Н.Поклонская, когда она совершила святотатственное деяние - вынесла портрет Николая II "Кровавого", отрекшегося от престола, как икону?
О какой вере может рассуждать эта полячка, если сама впадает в грех язычества, обожествляя статую, да еще и не гнушаясь очевидной ложью о некоем "мироточении" этой статуи?
Оскорблено может быть лишь ее чувство солидарности с бывшей фавориткой царя-батюшки.
Но уж лучше бы она не выставляла напоказ это свое чувство.
Не так поймут...
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(без названия)
Kinokritik написал 13.06.2017 15:57
Пусть теперь эксперты исследуют куда ушли 1.5 млрд руб в стране третьего мира, где даже фильмы-распилы за 1 млрд - необоснованная чушь.
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(без названия)
Пейсюг написал 13.06.2017 15:56
О!
А йа-то все думал, и хде ж это обучают на оценщика чуйфств верующих в свайи мЕчты.
А оно - вон оно: у-ни-вер-си-тет, панимайш, городка-с.
(да ужж - поработала на славу инелехентная жентщина, обучающая туземцев в метрЕ каг надоть прально пестдеть папетербуржске)
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(без названия)
яЙЙя написал 13.06.2017 15:48
"Вчера состоялось историческое событие: я был на приеме в Кремле по случаю праздника, и там меня почти под руки подвели к ней..." - и вся эта мышиная возня преподносится как историческое событие? Я фигею, какие страсти кипят/бушуют в этом гадюшнике - Коля Кровавый вертится в аду со скоростью пропеллера ероплана.
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