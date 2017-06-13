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Московский листок

"Мегафон" снова дал сбой

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 0

"Мегафон" снова дал сбой

Абоненты мобильного оператора "Мегафон" в московском регионе, Санкт-Петербурге, Самаре и Нижегородской области 13 июня столкнулись с серьезными перебоями мобильной связи. Об этом пользователи сообщают в социальных сетях и подтвердили в пресс-службе сотового оператора.

«Сейчас в Москве и нескольких других городах наблюдаются временные сложности с голосовой связью. Снижение успешности дозвона — 40%», - говорится в сообщении.

Отмечается, что технические специалисты «Мегафона» проводят восстановительные работы, трафик переводится на резервные каналы.

«Мобильный интернет продолжает работать стабильно. Планируем восстановить полноценную работу сети в ближайшее время. Приносим абонентам извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении.

Напомним, что это не первый сбой в работе мобильного оператора за последнее время. 19 мая без связи в течении 10 часов остались жители московского региона, Казани, Нижнего Новгорода и Рязани. Компания объяснила сбой следствием обновления программного обеспечения в оборудовании Hewlett-Packard Enterprise.

 



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