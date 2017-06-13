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Московский листок

Экс-командир киевского "Беркута" "засветился" на разгоне митинга в Москве

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 2

Экс-командир киевского "Беркута" "засветился" на разгоне митинга в Москве

Бывший командир киевского спецподразделения МВД "Беркут" полковник Сергей Кусюк, которого в Украине разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов Евромайдана, участвовал в разгоне акции против коррупции 12 июня на Тверской улице в Москве.

По данным "Дождя", Кусюк находился возле рамок металлоискателей, через которые сотрудники правоохранительных органов пропускали людей для проверки. Его фотография в форме сотрудника ОМОНа была сделана около 15 часов - через час после начала митинга. Судя по погонам, Кусюк остался в своем прежнем звании полковника.

В пресс-службе московского ОМОНа перенаправили вопрос о Кусюке в Центральное региональное командование Росгвардии. Там не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Напомним, что генпрокуратура Украины объявила Кусюка в розыск летом 2015 года, так как он руководил силовым разгоном Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После бегства президента Януковича бывший командир киевского беркута перебрался в Крым и затем, очевидно, устроился на работу в Москве.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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RE
Nord!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MAN написал 13.06.2017 17:17
Чекистская шавка и в землю ляжет как собака.
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(без названия)
FRANCISKO. написал 13.06.2017 17:13
Вот это действительно Герой Украины.В Киеве метелил западников и в Москве метелит.Ничего,он еще вернется в Киев на белом коне.
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