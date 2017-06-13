Экс-командир киевского "Беркута" "засветился" на разгоне митинга в Москве

Бывший командир киевского спецподразделения МВД "Беркут" полковник Сергей Кусюк, которого в Украине разыскивают по подозрению в причастности к массовым убийствам активистов Евромайдана, участвовал в разгоне акции против коррупции 12 июня на Тверской улице в Москве.

По данным "Дождя", Кусюк находился возле рамок металлоискателей, через которые сотрудники правоохранительных органов пропускали людей для проверки. Его фотография в форме сотрудника ОМОНа была сделана около 15 часов - через час после начала митинга. Судя по погонам, Кусюк остался в своем прежнем звании полковника.

В пресс-службе московского ОМОНа перенаправили вопрос о Кусюке в Центральное региональное командование Росгвардии. Там не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.

Напомним, что генпрокуратура Украины объявила Кусюка в розыск летом 2015 года, так как он руководил силовым разгоном Майдана в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После бегства президента Януковича бывший командир киевского беркута перебрался в Крым и затем, очевидно, устроился на работу в Москве.