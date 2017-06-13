Почти 90% россиян не устраивают качество и цена услуг ЖКХ

Почти 90% россиян считают, что качество ЖКУ не соответствует их цене, 83% не удовлетворены капитальным ремонтом дома, сообщает газета "Известия" со ссылкой на онлайн-опрос Счетной палаты РФ. Почти половина опрошенных (47%) оценивают качество оказания услуг как неудовлетворительное. Наибольшее число негативных оценок поступило из Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской, Самарской, Мурманской, Новгородской областей, Приморского и Краснодарского краев, республик Карелии и Коми.

Удовлетворены качеством ЖКУ 44% граждан. Как правило, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Забайкальского края, Московской и Ростовской областей, республик Крым и Татарстан.

Качество жилищно-коммунальных услуг назвали безупречным только 1% респондентов. При этом 88,9% уверены, что качество ЖКУ не соответствует их цене.

В числе самых острых проблем ЖКХ россияне назвали состояние внутридомовых инженерных коммуникаций. 28,3% респондентов считают, что их нужно отремонтировать в первую очередь. 16,6% заявили о необходимости ремонта крыши, 15,4% — о том, что надо привести в порядок подвалы, а 12,8% беспокоятся о состоянии лифтов.

Согласно данным опроса, капитальный ремонт дома проводился с 2012 по 2016 годы только у 9% респондентов, а качеством работ недовольны почти 83% россиян. Отмечается, что в 2016 году в Роспотребнадзор поступило 55 тыс. жалоб на оказание услуг ЖКХ, что на 28% больше, чем нодом ранее.

Опрос о качестве жилищно-коммунальных услуг проводился с февраля по май этого года. Участие в нем приняли 3200 граждан из более чем 60 субъектов РФ. В СП изданию пояснили, что данные исследования будут использоваться аудиторами в ходе дальнейших проверок в сфере жилищно-коммунального хозяйства.