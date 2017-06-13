Россельхознадзор рапортовал об уничтожении 14 тысяч тонн санкционной еды

Общее количество санкционных продуктов, уничтоженных в России с 6 августа 2015 года, превысило 14 тысяч тонн, говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

"На 13 июня 2017 года задержано 14 059 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 13 913 тонн. Задержана 491 тонна пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 474 тонны", - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, указ президента РФ В.В. Путина об уничтожении санкционных продуктов при попытке ввоза на территорию России вступил в силу в августе 2015 года.