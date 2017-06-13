Собянин назвал митинг 12 июня "подлой и опасной провокацией"

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию 12 июня в центре Москвы "подлой и опасной провокацией". "Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", - цитирует Интерфакс столичного градоначальника.

По его словам, "полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно". "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что организаторы акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно". "Нам всем повезло, что обошлось без крови", - отметил мэр.

Напомним, 12 июня по всей стране прошли антикоррупционные митинги. В ряде городов акции были согласованы с властями, в некоторых – нет. В столице была несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова. В результате в Москве задержали 866 человек, в Петербурге — около 900.

По данным "Левада-Центра", более половины россиян (58%) отнеслись к этим митингам положительно, 23% - отрицательно, еще 20% затруднились с ответом.