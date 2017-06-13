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Московский листок

Собянин назвал митинг 12 июня "подлой и опасной провокацией"

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 4

Собянин назвал митинг 12 июня "подлой и опасной провокацией"

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал несанкционированную акцию 12 июня в центре Москвы "подлой и опасной провокацией". "Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня - это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал", - цитирует Интерфакс столичного градоначальника.

По его словам, "полиция и ОМОН действовали профессионально и правильно". "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что организаторы акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно". "Нам всем повезло, что обошлось без крови", - отметил мэр.

Напомним, 12 июня по всей стране прошли антикоррупционные митинги. В ряде городов акции были согласованы с властями, в некоторых – нет. В столице была несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова. В результате в Москве задержали 866 человек, в Петербурге — около 900.

По данным "Левада-Центра", более половины россиян (58%) отнеслись к этим митингам положительно, 23% - отрицательно, еще 20% затруднились с ответом.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
яЙЙя написал 13.06.2017 20:59
Опять-таки... сегодня утром на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" некая Волкова, будучи в гостях на сеансе вербальной мастурбации у жыдка Шапиры (так называемого "журналиста Соловьева"), рассказывала, как она приехала в Москвабад по своим делам, как проезжала мимо Сахарова, как случайно узнала о митинге на Сахарова и как провела его - открыла/закрыла... ну, то есть, все получилось совершенно случайно (по словам этой самой Волковой). А вот прочитал подробнее: http://www.newsru.com/russia/13jun2017/volkova.html - и про митинг на Сахарова, и про саму Волкову. Это я к тому, что провокаторов нужно знать поименно.
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... назвал ... ''подлой и опасной провокацией''
Почти МОССАД написал 13.06.2017 20:49
А снайпера на крышах не провокация? А противогазы у мусоров, припасенные заранее - из-за плохой экологии в Москве, или как?
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(без названия)
яЙЙя написал 13.06.2017 20:23
Забавно... значит, два митинга; на Тверской кричали "путин вор!" и "раз-два-три - путин уходи!", а на Сахарова было вроде как стояние против сноса "хрущовок" и, соответственно, полоскали Собянина, но Собянина митинг на Сахарова не возбудил, а вот на Тверской - это провокация. То есть, под присмотром Собянина принимать резолюции об отставке Собянина - это пожалуйста, Собянин не против... право, забавны эти собянины!
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оч хочется сказать оленеводу, что "подлая и опасная провокация" - это
корнхолио написал 13.06.2017 20:05
перекопанный по второму (или третьему, уже сбился со счета) центр Москвы. Его дурацкая плитка положенная таджиками так, что начала проваливаться уже через месяц. Бордюры, которые теперь менятся раз в полгода. Повсеместный ремонт подземных переходов, от которого те только стали хуже.... и тд и тп.
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