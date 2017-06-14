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Московский листок

Америка не поздравила нас с днем национального позора

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 2

америка россия праздник
Америка не поздравила нас с днем национального позора

Посольство России в США подтвердило, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России: "Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", — сказал представитель посольства Николай Лахонин.

А меня вот 25 лет никто не поздравляет с 12 июня, даже в шутку, и я не особенно обижаюсь. Я не уверен даже, что правильно называю этот праздник, поскольку на моей памяти его официальное наименование менялось раза три. Точно могу сказать, что в этот день впервые был избран президент РСФСР Ельцин, мэр Москвы Гаврииил Попов и еще на довыборах депутатом Верховного совета РСФСР стал Собчак.

Честно говоря, затрудняюсь сказать, с чем тут поздравлять?

Наверно приличней всего с Гаврилой Поповым, поскольку он среди этой компании самый приличный, если по принципу, сформулированному Бродским: "Ворюга мне милей, чем кровопийца". Хотя можно подумать, что кровопийцы не воруют...

Так что мне больше непонятно, с чем поздравляли нас американцы 24 года подряд, чем почему перестали на 25-й. И почему нам так важно это ежегодное издевательство?

Интересно, наши поздравляют американцев с 11 сентября? Или с годовщиной Перл-Харбора?

Надо бы поздравить, а то не вежливо получается...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!QQQ!TOT-OPIAT--IDJOT!!!& написал 14.06.2017 00:15
"Так что мне больше непонятно, с чем поздравляли нас американцы 24 года подряд, чем почему перестали на 25-й. И почему нам так важно это ежегодное издевательство?
Интересно, наши поздравляют американцев с 11 сентября? Или с годовщиной Перл-Харбора?"
- То таки может. у трамплюкатора совести больше, чем у абамки? Сомнительно - откуда у него таки совесть! Таки надо лучше амеропитеков поздравлять с тем светлым для них днем, когда на холивуцкий цемент краном опустился курятник и из него для всего человечества вылез амерский козменот... То таки да...
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(без названия)
стоик795 написал 14.06.2017 00:10
Карлики обиделись ?
Они так старались и стараются , а Хозяин их даже не поздравил?
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