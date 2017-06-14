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Московский листок

На кладбище нет митингов, и даже инфляции

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 1

«Есть ли вас план, мистер Фикс?» - к вопросу о кремлевской комедии относительно разных планов вывода страны из острого кризиса. Максим Калашников беседует с аграрием (директором совхоза имени Ленина) Павлом Грудининым и машиностроителем (директором Череповецкого литейно-механического завода, ЧЛМЗ) Владимиром Боглаевым. Возможно ли заниматься развитием производства в стране, у которой нет никакого внятного плана движения вперед?

О «крепком» рубле и о том, почему РФ упорно возвращается в новый вариант 1997-1998 годов.



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Всего комментариев к статье: 1
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Эрменгельдт написал 14.06.2017 00:48
Как нету - все есть и инфлиция *по стоимости услуг и разборки и митинги (траурные правда)...
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На кладбище нет митингов, и даже инфляции
На кладбище нет митингов, и даже инфляции
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