Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его инаугурации. Согласно последнему соцопросу компании Gallup, его деятельность не одобряют 60% американцев.

Социологи отмечают, что рейтинг Трампа за первые четыре месяца его руководства Белым домом оказался самым низким в американской истории.

Рейтинг его предшественника Барака Обамы за такой же промежуток пребывания на посту президента составлял 31%, Джорджа Буша-младшего — 35%, Билла Клинтона - 50%.