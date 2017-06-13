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Московский листок

Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 2

Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его инаугурации. Согласно последнему соцопросу компании Gallup, его деятельность не одобряют 60% американцев.

Социологи отмечают, что рейтинг Трампа за первые четыре месяца его руководства Белым домом оказался самым низким в американской истории.

Рейтинг его предшественника Барака Обамы за такой же промежуток пребывания на посту президента составлял 31%, Джорджа Буша-младшего — 35%, Билла Клинтона - 50%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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бориску мордатого
90% не одобряло написал 13.06.2017 22:23
а стал презиком второй раз. Трапу до алконавта далеко еще есть куда падать.
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Опять "русские хакеры"...
Григорьич написал 13.06.2017 22:12
Что нам дела до рейтинга Трампа среди американцев?
Чем чужие рейтинги считать - надо свою страну, свой народ спасать.
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