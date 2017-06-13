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Московский листок

Тиллерсон: отношения США и России находятся на "беспрецедентно низком уровне"

Опубликовано 13.06.2017 в разделе комментариев 1

Тиллерсон: отношения США и России находятся на "беспрецедентно низком уровне"

Отношения США и России находятся на крайне низком уровне и продолжают ухудшаться, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон на слушаниях в сенате. "Как я уже говорил, наши отношения находятся на беспрецедентно низком уровне, и они ухудшаются. Наша цель состоит в том, чтобы их стабилизировать", - цитирует Интерфакс Тиллерсона.

При этом он отметил, что "есть основания для восстановления некоторых рабочих отношений с российским правительством".

Отвечая на вопрос по поводу рассматриваемого Конгрессом законопроекта о новых антироссийских санкциях, Тиллерсон заявил, что "у нас есть открытые каналы общения", и что он не хотел бы их закрытия. По словам дипломата, санкции против России должны предполагать гибкость в действиях администрации США.

Ранее председатель сенатского комитета по иностранным делам республиканец Боб Коркер заявил, что представители обеих партий верхней палаты американского парламента согласовали вопрос об ужесточении санкций против России.

В заявлении Сената, говорится, что "значительное ужесточение" давления на РФ будет предпринято в ответ на "нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", "наглые кибератаки и вмешательство в ход выборов (в США)", а также "продолжающуюся агрессию в Сирии".

Ограничения затронут железнодорожный транспорт, металлургию и горнодобывающую промышленность. Для экономии времени новые санкции будут внесены в виде поправок в законопроект об ограничениях против Ирана- он уже прошел процедурные согласования и вынесен на голосование на этой неделе. В случае их принятия Трамп не сможет их отменить или ослабить.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик785 написал 13.06.2017 23:49
Кто захочет общаться с хамовитым недалеким карликовым Самцом?
Зато у него есть Айфончик и Валька-полстакана - они его жалет, пока им не прикажут его прибить как вошь?
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