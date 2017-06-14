Вас не коробит, что полицию называют "волками позорными"?

Открытое письмо

Министру внутренних дел

В.А.Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!

Обратиться к Вам меня попросили друзья-журналисты, поскольку в теме митингов я «варюсь» 25 лет.

Помню, как выглядели первые советские омоновцы в 1989 году, и вижу, как экипированы спецназовцы сегодня, после тех же 25 лет «живительных реформ». Это небо и земля. Тачанка и танк Т-90. Тройка борзых лошадей и Майбах.

Я согласился написать Вам это письмо, потому что, на мой взгляд, в работе Ваших подчиненных появились очень опасные тенденции, которых не было еще 5-7 лет назад.

И первая из них – требование Вашего заместителя И.Зубова узаконить т.н. «презумпцию доверия» к полицейскому. Это «когда его действия априори считаются правомерными, - растолковал он сенаторам Совета Федерации. - И только потом должны в судебном или ином порядке доказываться, что он поступил неправильно и превысил свои полномочия».

Ваш статс-секретарь убежден, что выполнять любое требование полицейского «должно быть у человека в крови». Чего это ради-то? Мы еще не забыли, как добываются «доказательства» с помощью пустых бутылок из-под шампанского.

Это у полицейского в крови должно быть стремление защищать конституционные права и свободы граждан. С другим пониманием задач ему лучше идти в домоуправы.

Не буду пересказывать возмущенные комментарии, которыми эксперты и правозащитники встретили великий волюнтаристский почин Вашего заместителя. Ведь он самым беспардонным образом потребовал отменить презумпцию невиновности и целый ряд конституционных гарантий неприкосновенности личности, жилища, прав и свобод граждан.

Журналисты, блогеры и завсегдатаи Сети и так на каждом шагу сталкиваются с произволом полиции и других спецслужб, которые во время обысков «в интересах дела», но без судебных решений забирают у них компьютеры, планшетники, смартфоны и даже флешки. Обратно их уже не допросишься. А ведь вся эта оргтехника стоит немалых денег.

Понятно, что у таких пинкертонов чешутся руки найти в памяти компьютера какую-нибудь крамолу, чтобы потом его владельца за нее же и привлечь. Но такой ретивый сыщик забывает, что в той памяти могут находиться и находятся служебные, редакционные и коммерческие тайны, охраняемые законом и Конституцией и не подлежащие огласке. В том числе личная переписка, история болезни, коды и пароли банковских карт и т.п.

Вот вы, к примеру, Владимир Александрович, могли бы своим приказом запретить противоправную конфискацию оргтехники без судебного решения и возбужденного уголовного дела?

И, во-вторых, сами-то вы, как министр, как относитесь к оглашенной г-ном Зубовым «презумпции доверия»? Чувствуется же, что «слава» пожизненно осужденного майора Евсюкова не дает ему покоя.

Доверие общества и граждан надо заслужить, а не пытаться вводить его указным порядком.

Ведь до самого президента дошла возмутительная история, как 27 мая сотрудники ОВД Арбат захватили на Воздвиженке декламировавшего «Гамлета» 10-летнего мальчишку и, несмотря на его плач, крики: «Помогите» и сопротивление матери (пусть и неродной), отвезли в участок. Зачем? А затем, что составили против нее протоколы, выписав ей приличный штраф «за сопротивление полиции».

Если бы это был единственный на всю страну случай, то и он должен был, на наш взгляд, вызвать вашу резкую реакцию. Но мы о ней не знаем. Однако уверены: ни при каких обстоятельствах нельзя хватать ребенка на улице, силой тащить его в участок и там допрашивать. Это мерзко, бесчеловечно и не по закону.

И это не единственный случай «ментовской» беспредельщины. 1 июня в Екатеринбурге разгорелся скандал после того, как четверо «костоломов» силой затолкали в автозак 22-летню маму с грудным ребенком и увезли на допрос. Ей тоже навыписывали штрафов «за сопротивление полиции» на 10 тысяч рублей. В чем тут дело?

И так, и эдак мы гадали с коллегами, пока не пришли к однозначному выводу. Значит, есть спущенный из МВД бизнес-план по доходам, который подчиненные на местах обязаны выполнять любой ценой.

И тогда все встает на свои места. Тогда ясно, почему 26 марта на Тверской площади «ястребы» в черной форме арестовали и побросали в автозаки около 1000 участников антикоррупционной акции.

Ясно и почему 12 июня только в Москве и Санкт-Петербурге они «свинтили» не менее 1600 человек. А они, согласно ст.31 Основного закона страны, имели полное право собраться «мирно и без оружия». Конституция – закон прямого действия и не нуждается в толкованиях господ собяниных и их согласованиях.

Допустим, организаторы чего-то напортачили, но школьники и студенты, рядовые москвичи чем перед вами провинились? Почему Ваша полиция априори видит в молодых ребятах своих врагов? Почему никто из ваших замечательных генералов не вышел к собравшимся на площади и не объяснил по мегафону то, что мог и обязан был объяснить?

Потому что, видать, такой задачи и не стояло. Стояла задача иная: повязать и оштрафовать как можно больше школьников, студентов, домохозяек и ветеранов, чтобы выполнить спущенный из МВД план по доходам. Разубедите нас, если это не так.

Как пожаловалась в Твиттере одна девушка, она и на Тверской-то оказалась случайно. Но и ее полицаи «свинтили», отвезли в райотдел и там навыписывали штрафов на 10 тыс. рублей.

Если умножить эту цифру примерно на 2000 участников протестных акций, захваченных вашими «чернорубашечниками» в День России по всей стране, то выручка получается вполне приличная – 20 млн. руб.

И это только за один день. В месяц, стало быть, Ваши подчиненные «заколачивают» на захватах школьников, молодых мамаш, пенсионеров и бабушек сотни миллионов рублей.

Нет, мы, конечно, не хотим сказать, что эти суммы вы с заместителями делите между собой. Боже сохрани. Какая-то часть, очевидно, идет на госпитализацию и лечение бойцов, укушенных или поцарапанных острыми женскими коготками, на покупку им элитных квартир за перенесенные страдания.

Определенную часть, доходов, видимо, получает Администрации президента, иначе бы она не благословляла вас на этот сомнительный промысел. Иначе бы господин Д.Песков не имел миллиарды на скупку двухэтажных теремков, квартир, иномарок, земельных наделов. И его безработная, пребывающая в декрете супруга Т.Навка не получила бы в прошлом году «из воздуха» 120 млн. руб., а в позапрошлом 90 млн.

Если бы у нас было влияние на тот же Фонд борьбы с коррупцией, мы бы обратились к нему с призывом: «Хватит кормить полицию».

Потому что только она выигрывает от его антикоррупционных шествий, стояний и сидений. Сами же высокопоставленные взяточники и потрошители казны только посмеиваются.

К вам же хотим обратиться с предложением: давайте перестанем кормиться за счет самых незащищенных слоев населения, которым и так живется не сладко. Давайте не будем бросать в «черные воронки» и штрафовать стариков, подростков и женщин.

Душераздирающие сцены «винтилова» моментально фотографируют корреспонденты западных СМИ и в своих репортажах представляют нашу страну сборищем средневековых мракобесов.

Как же надо не любить Россию, чтобы выставлять ее на всеобщее посмешище. Вам за державу не обидно?

Пока же, глядя на жестокость Ваших «костоломов» по отношению к участникам мирных акций протеста, люди говорят: «Вот ведь волки позорные».

Вас это не коробит, Владимир Александрович?

С наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

член Союза журналистов России