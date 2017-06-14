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Московский листок

В Госдепартаменте попытались объяснить отсутствие поздравления

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 0

В Госдепартаменте попытались объяснить отсутствие поздравления

Госдепартамент США не распространял публично поздравление России с национальным праздником, отмечавшимся 12 июня. Как пояснили во вторник ТАСС в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства, при новой администрации Дональда Трампа был принят "новый подход, при котором официальные поздравления передаются через посольства США" в соответствующих столицах.

"Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов, - сказал сотрудник пресс-службы. - Но мы размещаем их у себя на сайте. Официально же они вручаются через наши посольства". "Сами мы их не распространяем, но не возражаем если страны-получатели это делают", - добавил он.

В пресс-службе затруднились сразу сказать, было ли передано поздравление по случаю Дня России через посольство в Москве, но обещали это уточнить.

- Так "объяснили" что еще более непонятно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Если посольства США в Москве вручало кому-то поздравления, то как пресс-служба Госдепартамента может об этом не знать? Они же и должны готовить такое поздравление, а посольство только передает. Могли, кстати, и позабыть - Тиллерсон не дипломат, при нем дапломатический протокол США наверняка стал более бестолковым. Собственно, это только повод порадоваться - раз не заметили праздника, могут пропустить и более серьезные вещи. Ну и сдели бы себе тихо, поменьше привлекая к себе внимание...



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