Путин заявил, что российские СМИ не контролируются Кремлем

Государство не контролирует российские средства массовой информации, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. "Вы сказали о доступе к средствам массовой информации. У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто", - цитирует Путина Интерфакс.

Говоря об оппозиции, президент отметил, что ее проблема заключается, в том, что она борясь в властью не предлагает более выигрышную программу для избирателей. "Но проблема оппозиционных сил не в том, чтобы просто бороться с властью, а в том, чтобы показать гражданам, показать избирателям, что программы, которые они предлагают, более выигрышные с точки зрения интересов избирателей", - отметил российский президент.

По его словам, в России "серьезно либерализовали" многопартийную систему и возможность регистрировать политические партии. "И возможность зарегистрировать свою политическую организацию и партию стала настолько доступна, что у избирателя теперь возникает другая проблема - трудно разобраться в многообразии политических предложений", - пояснил Путин.

Отвечая на реплику Стоуна о том, что Россия является "традиционным авторитарным государством", Путин сказал: "У нас в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия. Затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин. Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России".

Поэтому, по мнению президента РФ, "невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии".

"Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития", - подчеркнул Путин.