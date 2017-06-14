Пенсионный фонд пообещал подкинуть работающим пенсионерам 236 рублей

Пенсии работающих пенсионеров в августе 2017 года будут повышены в связи с проведением в России ежегодной августовской корректировки. Как передает RNS со ссылкой на Пенсионный фонд, максимально пенсии могут увеличиться на 235,7 рубля.

"Максимально в этом году прибавка может составить до трех пенсионных баллов, то есть 235,74 рублей", - пояснили в ПФР.

Отмечается, что на повышение пенсии могут рассчитывать пенсионеры, работающие легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности, пояснили в фонде. Размер корректировки зависит от зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Средний размер августовской прибавки к пенсии в 2013 году составил 172 руб., в 2014 году —197 руб., в 2015 году — 184,8 руб., в 2016 году — 149,8 руб.