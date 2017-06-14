У здания Госдумы задерживают протестующих против реновации

В Москве у здания Госдумы, где собрались противники проекта реновации жилищного фонда Москвы, начались задержания. "Интерфакс" сообщает о по меньшей мере 11 задержанных, среди которых лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин.

Сам Митрохин пояснил агентству, что считает свое задержание незаконным, так как стоит в одиночном пикете, и больше никого с плакатами не видел.

По его словам, у здания Госдумы собралось более ста человек, пришедших выразить несогласие с законопроектом о реновации, который парламент в среду рассматривает в третьем, окончательном чтении.