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Московский листок

В Совфеде создали комиссию по борьбе с иностранным влиянием

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 0

В Совфеде создали комиссию по борьбе с иностранным влиянием

Совет Федерации на заседании в среду создал Временную комиссию, которая займется отслеживанием "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ". Как передает Интерфакс, возглавил комиссию зампред комитета по международным делам Андрей Климов. Также в комиссию вошли сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.

Среди основных задач комиссии будут сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Кроме того, она будет изучать состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, готовить предложения по его совершенствованию.

В рекомендациях, принятых на заседании, говорится, в частности, что Запад все активнее пытается повлиять на внутреннюю политику России, действуя на уровне политических, экономических и медийных ресурсов.

 



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