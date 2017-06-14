В Совфеде создали комиссию по борьбе с иностранным влиянием

Совет Федерации на заседании в среду создал Временную комиссию, которая займется отслеживанием "деятельности иностранных государств, межгосударственных объединений и международных организаций, направленной на осуществление вмешательства в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в РФ". Как передает Интерфакс, возглавил комиссию зампред комитета по международным делам Андрей Климов. Также в комиссию вошли сенаторы Борис Невзоров, Виталий Богданов, Людмила Бокова, Алексей Кондратьев, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Тимофеева, Игорь Чернышенко и Ольга Ковитиди.

Среди основных задач комиссии будут сбор, анализ и обобщение информации о состоянии законодательства РФ и правоприменительной практики в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства в этой области. Кроме того, она будет изучать состояние международного права в области предотвращения вмешательства во внутренние дела государств, готовить предложения по его совершенствованию.

В рекомендациях, принятых на заседании, говорится, в частности, что Запад все активнее пытается повлиять на внутреннюю политику России, действуя на уровне политических, экономических и медийных ресурсов.