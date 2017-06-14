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Московский листок

85% украинцев уверены, что страна находится в состоянии хаоса

Опубликовано 14.06.2017 в разделе комментариев 3

85% украинцев уверены, что страна находится в состоянии хаоса

Почти две трети украинцев (60%) утверждают, что за последний год их материальное положение ухудшилось, 60% - признались, что не в состоянии оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 85% - считают, что страна находится в состоянии хаоса, передает Интерфакс со ссылкой на данные соцопроса социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, абсолютное большинство опрошенных (97%) ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в текущем году. 65% украинцев считают главной причиной социально-экономического кризиса в стране непрофессионализм и коррупцию действующей власти. При этом более половины (54%) респондентов считают главной причиной военные действия на востоке, почти треть (31%) - неспособность Верховной рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти.

Подавляющее большинство украинцев (85%) считают, что страна сегодня находится в состоянии хаоса, 75% - в состоянии развала, 44% - в состоянии перемен, 21% - в состоянии развития.

Опрос был проведен 19-25 мая 2017 года среди 2000 респондентов старше 18 лет.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
РэП написал 14.06.2017 13:34
В Украине все в порядке. А вот на оккупированном Донбассе - полная жжопа
долбасовцы что хотели, то и получили: Путин "ввел", "порядок" навел. Скоро увидим Голодомор, концлагеря и газовые камеры для украинцев.
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(без названия)
НэТ написал 14.06.2017 13:09
Что укропы хотели, то и получили: Бандера "пришел", "порядок" навел. Скоро увидим Бабий Яр.
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яЙЙя написал 14.06.2017 13:06
Кстати... ЦИТИРУЮ: "На знаменитой фотографии советского вождя Владимира Ленина на субботнике в Кремле 1 мая 1920 года он мог нести на плече не бревно, а спиленный крест, рассказал бывший глава правительства РФ, а ныне председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин..." (Подробнее: http://www.newsru.com/religy/14jun2017/krest.html) - это не тот Степашин, который под рычание пьяного Бори Эльцена наперегонки с Примаковым бегал вокруг стола, угадывая, куда Беня его хочет посадить?
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