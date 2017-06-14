85% украинцев уверены, что страна находится в состоянии хаоса

Почти две трети украинцев (60%) утверждают, что за последний год их материальное положение ухудшилось, 60% - признались, что не в состоянии оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, 85% - считают, что страна находится в состоянии хаоса, передает Интерфакс со ссылкой на данные соцопроса социологической группы "Рейтинг".

По данным социологов, абсолютное большинство опрошенных (97%) ощущают на себе повышение цен на потребительские товары и услуги в текущем году. 65% украинцев считают главной причиной социально-экономического кризиса в стране непрофессионализм и коррупцию действующей власти. При этом более половины (54%) респондентов считают главной причиной военные действия на востоке, почти треть (31%) - неспособность Верховной рады принимать нужные стране законы, 28% - непрофессионализм и коррупцию предыдущей украинской власти.

Подавляющее большинство украинцев (85%) считают, что страна сегодня находится в состоянии хаоса, 75% - в состоянии развала, 44% - в состоянии перемен, 21% - в состоянии развития.

Опрос был проведен 19-25 мая 2017 года среди 2000 респондентов старше 18 лет.