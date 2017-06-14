Госдума приняла закон о реновации в Москве

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о программе реновации в Москве. За принятие законопроекта проголосовали 399 депутатов, двое выступили против и один воздержался. Теперь законопроект должен быть поддержан Советом Федерации и подписан президентом.

Госдума приняла законопроект во втором чтении в минувшую пятницу, 9 июня. Как отмечает РБК, ко второму чтению в законопроект поступило 142 поправки.

Одна из поправок, в частности, гарантирует, что граждане, которые живут в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Вторая определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Еще одна поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Кроме этого, была внесена поправка, в соответствии с которой включение в перечень домов, попадающих в программу, будет завершено после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

Среди ключевых изменений — поправка, которая увязывает очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием.

Также среди поправок — конкретизация домов, которые могут подпасть под программу реновации, а также уточнение процедуры голосования собственников жилья. Согласно поправкам, голоса не участвовавших в голосовании жильцов будут распределяться пропорционально результатам.

Жителям Москвы, чьи дома попадут в программу реновации, предложат выбрать равнозначное или равноценное жилье, либо денежную компенсацию за квартиру. Уточняется также, что гражданин может получить жилье большей площади взамен старого, но с доплатой. На принятие решения о переселении в новую квартиру москвичам будет дано 90 дней, а не 60, как в предыдущей редакции законопроекта. Думский комитет по транспорту и строительству одобрил основные поправки во вторник, 6 июня.